ユービーアイソフトは、11月15日に発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」について、「Xbox Games Showcase」内で新たな映像を公開した。

今回の映像は2人の主人公、伊賀出身の忍・奈緒江と屈強な侍・弥助によるそれぞれの暗殺や戦闘を中心としたものとなっている。奈緒江が鈎縄を使って屋根を伝って移動する様子や、弥助が複数の敵を同時に相手取る様子などが確認できる。また、映像では弥助が太刀のほかにも薙刀や金棒といった武器を使用している戦闘シーンも描かれた。

【Assassin's Creed Shadows: First Look Gameplay Trailer - Xbox Games Showcase 2024】【[ 日本語 ] Xbox Games Showcase に引き続き Call of Duty: Black Ops 6 Direct を開催】

