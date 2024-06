【Xbox Games Showcase】6月10日 配信

ベセスダ・ソフトワークスは、配信中のPC/Xbox One用オープンワールドRPG「Fallout 76」について、アパラチアのマップを拡張するアップデート「スカイライン・バレー」を6月12日に配信する。

「スカイライン・バレー」で登場するのは、Vault 76の南部に位置するVaull 63周辺地域。「Xbox Games Showcase」では同地域のシェナンドー国立公園といったロケーションのゲーム内映像が公開された。さらに、2025年早期には放射能で変異した人間「グール」としてプレイ可能になることも明らかになった。

【[ 日本語 ] Xbox Games Showcase に引き続き Call of Duty: Black Ops 6 Direct を開催】

(C) 2024 ZeniMax Media Inc. All Rights Reserved.