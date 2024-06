【Xbox Games Showcase】6月10日 配信

ベセスダ・ソフトワークスはFPS「DOOM」シリーズ最新作「DOOM: The Dark Ages」を発表した。トレイラー映像を公開し、発売時期は2025年を予定している。

「DOOM: The Dark Ages」は、「DOOM (2016)」と「DOOM Eternal」の前日譚となるシングルプレイヤー・アクションFPS。映像では、おなじみのショットガンを片手に地獄の軍勢とのバトルシーンを確認できた。また、巨大ロボへ搭乗し巨大なデーモンを迎え撃つドゥームスレイヤーの姿も描かれている。

