【「SPY×FAMILY」】6月10日 配信

集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」の最新話となる99話を、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にて本日6月10日に公開した。

公開された99話では、温かな時間が唐突に失われ、ヘンリー先生の教え子、マーサは戦地へと旅立つ。手紙を交わすようになるも、戦況の悪化とともに、ヘンリー先生のもとに、手紙が届く頻度が減っていくというストーリーが展開する。

