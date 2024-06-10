「呪術廻戦」が表紙&巻頭カラーに登場！ 「週刊少年ジャンプ 2024年28号」本日6月10日に発売
【週刊少年ジャンプ 2024年28号】
6月10日 発売
価格：300円
一部地域で発売日が異なります。
6月10日 発売
価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年28号」を本日6月10日に発売する。価格は300円。デジタル版も同日発売される。
今号では、表紙&巻頭カラーに芥見下々氏の「呪術廻戦」が登場。センターカラーには和久井健氏の「願いのアストロ」、無次ムジナ氏の読み切り作品「失せモノ探し」、宮崎周平氏の「僕とロボコ」が掲載される。なお、今週号では「ONE PIECE」は休載となる。
週刊少年ジャンプ28号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) June 9, 2024
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表紙&巻頭カラーは『呪術廻戦』🎉
センターカラーは『願いのアストロ』読切『失せモノ探し』『僕とロボコ』‼️
※今週の『ONE PIECE』は休載します
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