【週刊少年ジャンプ 2024年28号】6月10日 発売価格：300円

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年28号」を本日6月10日に発売する。価格は300円。デジタル版も同日発売される。

今号では、表紙&巻頭カラーに芥見下々氏の「呪術廻戦」が登場。センターカラーには和久井健氏の「願いのアストロ」、無次ムジナ氏の読み切り作品「失せモノ探し」、宮崎周平氏の「僕とロボコ」が掲載される。なお、今週号では「ONE PIECE」は休載となる。

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