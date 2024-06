【「ミステリと言う勿れ」14巻】6月10日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「ミステリと言う勿れ」の14巻を6月10日に発売する。価格は594円。

本作は田村由美氏が「月刊フラワーズ」で連載している作品。単行本は累計1,900万部を突破しており、2023年9月より公開された菅田将暉氏主演の実写映画は観客動員数300万人突破、興行収入40億円超えのヒット作となっている。

卓越した洞察力を持つ青年・久能整がさまざまな事件を解決していくストーリーで、14巻では大隣署の刑事・池本が土砂崩れでトンネルに閉じ込められるエピソードが収録されている。また、表紙には巨大なチェスのコマと整の姿が描かれている。

【「ミステリと言う勿れ」14巻あらすじ】

とある事件の取り調べを通じて、整と知り合った大隣署の刑事・池本。

ある日妻子と実家に向かう途中、土砂崩れでトンネルに閉じ込められる。

そこには複数の男女が取り残されていて……

池本が謎に迫る一方、トンネル事故のニュースをTVで見た整は……?

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.