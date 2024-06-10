【グラビア】「週刊ヤングマガジン28号」のグラビアを一挙公開！ 表紙&巻頭グラビアは板野友美さん
【「週刊ヤングマガジン」2024年28号】
6月10日 発売
価格：510円
(C)中村和孝／ヤンマガWeb
6月10日 発売
価格：510円
6月10日発売に発売される講談社のマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年28号」において、表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが掲載された。
表紙・巻頭グラビアには元AKB48の板野友美さんが11年ぶりに登場。巻中グラビアには、雨宮由乙さん、雨宮未苺さんら姉妹が登場する。また、巻末グラビアは、RoLuANGELの田原舞香さん、北村陽奈さん、松山玲奈さん、中山萌乃香さんのグラビアが掲載。板野友美の妹分グループ4名が初グラビアに挑戦する。
また、講談社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて掲載の、本誌グラビアの未公開カットが見られる連動企画「ヤンマガアザーっす！」のグラビアも公開する。
板野友美さん
雨宮由乙さん、雨宮未苺さん
田原舞香さん、北村陽奈さん、松山玲奈さん、中山萌乃香さん(RoLuANGEL)
(C)中村和孝／ヤンマガWeb
(C)KAZUYUKI EBISAWA(makiura office)／ヤンマガWeb