ヘリコプターに関わる仕事を学べる！公益財団法人ノエビアグリーン財団「未来につながる環境教室」

公益財団法人ノエビアグリーン財団は、児童養護施設やファミリーホームの子供たちを対象としたヘリコプター体験フライト「未来につながる環境教室」を2024年7月30日(火)・7月31日(水)・8月1日(木)に東京ヘリポートにて開催します。

公益財団法人ノエビアグリーン財団 ヘリコプター体験フライト「未来につながる環境教室」

公益財団法人ノエビアグリーン財団は、上空から都内近郊の自然や地形の様子を観察することで、子供たちの自然への理解や興味関心を深めることを目的に、児童養護施設やファミリーホームの子供たちを対象としたヘリコプター体験フライト「未来につながる環境教室」を2024年7月30日(火)・7月31日(水)・8月1日(木)に東京ヘリポートにて開催します。

体験フライトのほか、ヘリコプターに関わるさまざまな仕事についても学べる教室です。

【募集期間】

2024年6月3日(月)〜6月27日(木)正午12:00

【実施日】

実施日 :7月30日(火)

午前の部:10:00〜12:00

午後の部:14:00〜16:00

実施日 :7月31日(水)

午前の部:10:00〜12:00

午後の部:14:00〜16:00

実施日 :8月1日(木)

午前の部:10:00〜12:00

午後の部:14:00〜16:00

※天候不良および感染症等の影響により中止の場合がありますので、予めご了承ください。

【実施場所】

株式会社ノエビアアビエーション 東京ヘリポート事務所

(〒136-0082 東京都江東区新木場4-7-43)

https://maps.app.goo.gl/gNsmMVQ24C44QYw1A

【実施内容】

・ヘリコプター体験フライト

・ヘリコプター教室(ヘリコプターに関わる仕事や活躍の様子について)

・格納庫および航空機見学、記念撮影

【参加費】

無料

【お申込み対象者/お申込み単位】

・関東エリアの児童養護施設やファミリーホームで生活する小学1年生から高校3年生までの児童・生徒と引率者(施設職員、養育者)

※上空600m以上を飛行しますので、健康上何らかの不安がある場合はご遠慮ください。

・1回当たりの最大参加可能人数は児童・生徒は8名まで、引率者は2名までとなります。

参加児童・生徒数により引率者数は以下の通りとさせていただきます。

参加児童・生徒数:1名〜4名

引率者数 :1名

フライト回数 :フライトは1回実施します。

参加児童・生徒数:5名〜8名

引率者数 :2名

フライト回数 :フライトは2班にわかれて2回実施します。

1回のフライトに必ず1名引率者の方にご搭乗いただきます。

2名での引率が難しい場合は、別途ご相談ください。

・施設、ファミリーホーム単位でお申込書に必要事項をご記載の上、FAXもしくはメールにて申込みできます。

・1回当たりのご参加は1施設限定とし、複数の施設、ファミリーホームからお申込みがあった際は、抽選となりますので予めご了承ください。

【実施スケジュール】

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/sky/

午前の部:9:45

午後の部:13:45

内容 :集合

補足 :東京ヘリポートに直接お越しください。

午前の部:10:00

午後の部:14:00

内容 :プログラム開始

補足 :始めのごあいさつ・格納庫および航空機見学

午前の部:10:15

午後の部:14:15

内容 :遊覧フライトおよびヘリコプター教室

補足 :搭乗時の諸注意の案内後、人数によって2班にわかれ、

下記(1)(2)を交代で実施します。

(1)ヘリコプター遊覧フライト(20〜25分)

※天候次第でフライト時間調整

(2)ヘリコプター教室〜ヘリコプター関連のお仕事紹介(20〜25分)

午前の部:11:20

午後の部:15:20

内容 :休憩

午前の部:11:30

午後の部:15:30

内容 :本日の振り返り

補足 :飛行コースの振り返り

質疑応答、アンケート記入、記念品贈呈

午前の部:11:45

午後の部:15:45

内容 :記念撮影

補足 :ヘリコプターの前で記念撮影♪

午前の部:12:00

午後の部:16:00

内容 :プログラム終了

補足 :現地解散

【集合場所】

株式会社ノエビアアビエーション 東京ヘリポート事務所

(〒136-0082 東京都江東区新木場4-7-43)

https://maps.app.goo.gl/gNsmMVQ24C44QYw1A

※集合場所の詳細は参加施設へ個別に案内します。

【服装】

動きやすい服装、履物

※スカートやサンダルはお控えいただき、ズボンと運動靴でお越しください。

※搭乗時には、帽子等、風で飛びやすいものははずしてください。

【持参物】

保険証、筆記用具、飲料(必要に応じてご持参ください。)

【保険の手配】

参加者全員に対し、当方でイベント保険および搭乗者傷害ならびに乗客賠償責任保険に加入します。

【注意事項】

同イベントは次に挙げるいずれかの理由によって中止となる場合があることを予めご了承ください。

(1) 悪天候や機材の不良等、ヘリコプターの安全な運航に支障をきたす可能性がある場合

(2) 当該地域での大規模災害、事故等が発生もしくは予想される場合

なお、当局より飛行制限や飛行自粛、回避の連絡が入った場合、飛行時間やコースを変更する場合があります。

(3) 感染症の流行など、参加者に危険を及ぼす恐れがあると主催者が判断した場合

実施可否の判断は前日の13時までに行い、延期や中止の場合はお電話にてご連絡させていただきます。

【感染症防止対策について】

(1) 開催日1週間前から検温、体調チェックをお願いします。

開催日2日前を目安に当財団より、お電話もしくはメールにて体調確認のご連絡をします。

以下の内容について、すべての項目に当てはまる方のみ参加対象とします。

・参加当日を含めて、1週間以内に37.5℃以上の発熱、咳、のどの痛み、倦怠感などの体調不良がない。

・上記のような症状以外にも体調不良がない。

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がない。

・参加されるお子さまが通う学校などにおいて、在籍する学級(クラス、組など)に学級閉鎖が発令されていない。

(2) 上記のほか、当日、感染症防止のために主催者が決めた措置や指示がある場合には従うようにしてください。

【過去の「空の教室」レポート】

・2022年実施レポート(大阪)

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/202208.htm

・2019年実施レポート(鹿児島)

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/20190708.htm

・2018年実施レポート(東京)

https://www.noevirgreen.or.jp/environment/activities/20180905.htm

空の上から自然観察

航空機見学

