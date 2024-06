鎮座DOPENESS初出演！proveLiFE【Beachside Art Festival Nuts Party 2024】

proveLiFE主催、アートフェスティバル【Beachside Art Festival Nuts Party 2024】が2024年9月1日(日)に千葉ポートパーク 円形芝生広場で開催決定!開催にあたり、第一弾出演アーティストを発表します。

proveLiFE【Beachside Art Festival Nuts Party 2024】

開催日: 2024年9月1日(日)11時 OPEN 19時 CLOSE

場所 : 千葉ポートパーク 円形芝生広場

(千葉県千葉市中央区中央港1丁目)

入場料: 大人 当日2,000円 前売り 1,500円(オリジナルステッカー付)/

小中学生 500円/未就学児 無料

URL :

https://www.nuts-party.jp

チケットの先行販売も開始しています。

2024年のアーティストは例年とは異色!?且つ素晴らしいアーティストが勢揃いしています。

【出演アーティスト】

(1)鎮座DOPENESS (Nuts Party初出演!)

Nuts Party/鎮座DOPENESS

<プロフィール>

1981年東京生まれ10代の頃にHIPHOPに魅せられる。

2000年代MCバトルシーンから台頭し認知が広がる。

昨今の活動としてはG.RINAとZEN-LA-ROCKとのFNCYやU-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESSとしてアルバムをリリースしている。

ソロではサブスクに定期的にLIFEWORKSシリーズ『BeAt日ShIt』をリリース。

その他様々なアーティストとコラボレーションを展開。

(2)bird (Nuts Party出演2回目♪)

Nuts Party/bird

<プロフィール>

シンガー&ソング・ライター(1975年 京都出身)

ソウルフルな歌声と独創性に満ちた楽曲で、ジャンルを選ばず音楽ファンを魅了する

シンガー&ソング・ライター。

大沢伸一/MONDO GROSSO主宰レーベルよりデビュー、1stアルバム「bird」は70万枚突破、ゴールドディスク大賞新人賞獲得。

通算11枚目となるアルバム「波形」は、プロデュースおよびサウンドメイキングが現代の音の名匠こと冨田ラボ(冨田恵一)によるもの。

様々なインストゥルメンツが生み出す音の波形の中にbirdの歌声が重なり、研ぎ澄まされた音楽が展開されていく。

現在、ジャンルの垣根を超えて各種野外FES、イベントに出演中。

2024年、デビュー満25周年を迎えるbird。

(3)児玉奈央(Nuts Party初出演!)

Nuts Party/児玉奈央

<プロフィール>

2005年唄とマンドリン、ギターからなるアコースティック・ユニット“YoLeYoLe”を結成。

湘南を拠点に全国の野外イベントやカフェ等数多くのライブツアーを行い、各地で人気を得る。

2009年ソロ活動を開始、1st Album『MAKER』、2010年 2nd Album『SPARK』をリリース。

2011年7月“児玉奈央と青柳拓次”名義で、カバーアルバム『Family Songs』を発売。

2013年4月永野亮プロデュースによるミニ・アルバム『MAGIC HOUR』をライブ会場限定でリリース。

2019年4月セルフプロデュースによる9年振りのアルバム『IN YOUR BOX』をリリース、ツアーを開催。

同年12月 Nao Kodama × Kan Sano名義でシングル「瀬戸際のマーマレード」を配信リリース、2020年2月同シングルを限定7inchでアナログ化。

2020年8月 Nao Kodama × Kan Sanoとしてのシングル第2弾「コーヒー・シェイク」を配信&7inchアナログで発売。

同年12月初の弾き語りアルバム『Revelation(レベレーション)』をCD/配信でリリース。

2021年6月には『Revelation(レベレーション)』を12inchアナログ化。

2022年7月より全国ロードショー公開中のドキュメンタリー映画「ゆめパのじかん」の音楽とナレーションを担当。

心地良く柔らかいながらも、時に力強い唄は人の心にまっすぐ届く。

印象的なその唄声に魅了されるファンが多い。

2024年、2024年のテーマは「NO BORDER」。

音楽フェスの垣根を超えて、フードやショップはもちろんグラフィックアートやアクティブコンテンツ、そして教育の観点からもNuts Partyらしい新しい世界観を作り出します。

FOOD TRUCK 約20台

テント出店 約40店舗(物販)

(出店者、協賛企業、6月中旬より募集開始!)

人気を博すキッズエリアは昨年大幅にエリアを拡大。

2024年もカラフルでピースフルなキッズエリアを、大きく展開予定です。

昨年生まれたNuts Familyの物販も2024年から新しく始まります。

※Nuts Partyとは、「アートをより身近に」をコンセプトに2015年から千葉ポートパークで開催しているアートフェスティバルです。

