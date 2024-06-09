¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶°ðºÊ¾Þ¡Û¹ÓÈøÁï¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¡¡²¡¤µ¤¨¤ëÁö¤ê¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¡ÖÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¡×
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Î°ËÀªºê¥ª¡¼¥È£Ç¶¡Ö°ðºÊ¾Þ¡×¤Ï£¹Æü¤ÎºÇ½ªÆü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ÓÈøÁï¡Ê£´£²¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬Â®¹¶¤ò·è¤áÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££Ç¶¤Ï£±£±²óÌÜ¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï£·£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¿Íµ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÀÄ»³¼þÊ¿¤Ï£´Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÚ¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡££±£°Àþ¤ÎÀè¼ê¤òÃ¥¤¤¡¢ÀÄ»³¤òÀ©¤·¤Æ£³ÈÖ¼êÈ¯¿Ê¡££²¼þ£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀÄ»³¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÉõ¤¸¤Ä¤Ä¡¢Á°¤òÁö¤ë²¡ÅÄÏÂÌé¡¢ÀÐ³ÉðÇ·¤Î£²¼Ö¤ò°ìµ¤¤ËÈ´¤ÀèÆ¬¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÄ»³¡¢ÃæÂ¼²í¿Í¡¢ÁáÀîÀ¶ÂÀÏº¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÍ¾·×¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È²¡¤µ¤¨¤ëÁö¤ê¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤â¡£¤¿¤À¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½à·è¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢»îÁö¤Î´¶¤¸¤Ïµ×¡¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½øÈ×¤Ç¤¢¤Î°ÌÃÖ¡ÊÀèÆ¬¡Ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀÄ»³¤è¤êÀè¤Ë¹¶¤áÅ¸³«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾¡°ø¤Î£±¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï£±£¶Æü³«Ëë¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÈÓÄÍÀï¡£Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤Æ¤Î³®Àû¤À¡£¡Ö¼¡¤âÂç»ö¤Ë¡¢ËÞÁö¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¹¥Áö¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£