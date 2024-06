東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」では、2024年6月1日より1階レストラン「カシュカシュ」にて「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中。

暑い夏を吹き飛ばす、食べ応えあるメニューがラインナップされています。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ

開催期間:2024年6月1日〜8月31日

料金:大人 6,500円(税込)〜、7〜12歳 4,000円(税込)〜、4〜6歳 2,500円(税込)〜

※3歳以下無料、ソフトドリンクバー付き

東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

ホテル1階に店舗を構えるレストラン「カシュカシュ」では、2024年6月1日より「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中。

あつあつのオーブン料理『黒豚とビーフのチーズハンバーグ デミトマトソース』、『グリルポークと野菜のイタリアンロースト サルサヴェルデ』、平日ディナー限定”鉄板”シーフード料理『海老とクリームチーズのクレープ仕立て』など、暑い夏を吹き飛ばす、食べ応えあるメニューがラインナップ!

バラエティー豊かなスイーツコーナーには『マンゴーココナッツムース』や『白桃ティラミス』が夏の彩りを加えます。

Seafood

シーフード(海鮮)メニューの目玉は、平日ディナー限定”鉄板”シーフード料理『海老とクリームチーズのクレープ仕立て』!

鉄板で焼き上げたクリームチーズのクレープ仕立てと大ぶりな海老を2種類のソースでいただけます。

ほかにも、メカジキのコンフィプロヴァンサル風や、白身魚のローストジンジャー&ハーブ、貝柱と野菜のライスネットなどが楽しめます、

Meat Dish

お肉料理のおすすめは「カシュカシュ」の看板メニューとも言える伝統のローストビーフ!

和風ソース、グレイビーソース、フレッシュトマトソースの3種類のソースでいただけます。

夏の季節限定ソースは、フレッシュトマトソース。

トマトの水分だけで作られた爽やかな酸味がジューシーなローストビーフとの相性抜群☆

お好みで岩塩を少しだけかけると味がしまるのでおすすめです!

他にも、「カシュカシュ」リニューアル後にスタートしたオーブンをつかった料理もおすすめ!

夏シーズンは、黒豚とビーフのチーズハンバーグ デミトマトソースを提供。

香辛料のきいた熱々のハンバーグです。

夏野菜たっぷりの、鶏もも肉と野菜のスープカレー(蓮根チップ、フライドオニオン)

暑い夏を吹き飛ばす辛めの味付けのメニューも充実しています。

他にも

・冷製チキン南蛮 カシュカシュ風

・コールドビーフのバインミー

・若鶏と野菜のオーブン焼きディアボラ風

・ムサカ ギリシャ風ナスとミートソースのグラタン

・生ハム(セミドライクランベリー・グリーンレーズン)

・牛筋カレー

が提供されています。

Vegetables

冷製メニューも充実。

この夏のメニューのイチオシは、パワーサラダコーナーにある、夏みかん。

大ぶりな実を好きなだけいただけます。

・トマトのパンナコッタレモン風味ジュレ

・翡翠麺の冷製パスタ

・ピストマンチェゴ

・冷製コーンスープ(チーズチップ・炙りトウモロコシ)

・パワーサラダ(プチトマト ・胡瓜 ・ブロッコリー ・キャベツ・ホワイトセロリ・パプリカ・アボカド ・夏みかん・枝豆コーン・ツナ・ポテトサラダ・・キャロットラペ・クルトン・大豆ベーコン)

Bread

・クロワッサン ・ロールパン ・バケット

・チョコデニッシュ・フォカッチャ

・ソフトフランス(オレガノ&チーズ)

Pasta/Pizza

パスタ、ピッツァは定番のピッツア マルゲリータに加え、パスタは、バジルと大葉のジェノベーゼクリームパスタ、茄子とパンチエッタのアラビアータパスタを提供しています。

Sweets

彩り豊かなデザートコーナー。

1口サイズでいただけるデザートが並びます。

夏らしいデザートも種類豊富に用意されています。

・マンゴーココナッツムース

・チョコミントムース

・白桃ティラミス

・梅ジュレ

・パイナップル杏仁

・マンゴーフロマージュパイ

・塩キャラメルタルト

ラズベリーガトーショコラ

・カスタマイズトッピング(シャンティ・チョコカラー・金平糖・パッションフルーツとオレンジのソースはちみつ・白桃と苺のジャム・フルーツグラノーラ)

お得なフリーフロー(飲み放題)

料金:3,500円

【フリーフロー】(時間無制限)

ビール・ワイン・カクテルなど、いろいろなお酒を味わいたい方におすすめのプラン。

通常3,500円ですが、6月1日から7月19日まで開催されている『GOGOブライトン』キャンペーンを使うと、平日ディナー限定飲み放題付きビュッフェ が9,500円 → 8,500円と1,000円お得に!

WEB予約の場合、キャンペーンページから、電話予約時もしくはレストラン来店時に、「『GOGOブライトン』キャンペーンを利用したい」と伝えると利用できます。

※事前予約制

※20才未満の方の飲酒および飲酒運転は法律で禁止されています。

※料金は税金まで含んだ総額を表示しております。

暑い夏を吹き飛ばす、食べ応えあるメニューが盛りだくさん!

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェは2024年8月31日まで開催中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏の暑さを吹き飛ばす食べ応えのあるメニュー!浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ appeared first on Dtimes.