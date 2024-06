空いているサイトどこでも利用可能！グランパパキャンプ「ポストプライシングプラン」

キャンプ場初のキャンプサイトのサブスクサービスを行っている静岡県富士宮市の「グランパパキャンプ」は、お客様の満足度で宿泊料を値決めしてもらう「ポストプライシングプラン」を2024年6月1日(土)に開始しました。

グランパパキャンプ「ポストプライシングプラン」

サービス名: 空いているサイトどこでもOK!ポストプライシングプラン!

あなたの満足度でプライス決定!

提供開始日: 2024年6月1日(土)

料金 : 1円〜(税込)

URL :

https://www.gran-papa.com/site/dokodemo/

「グランパパキャンプ」詳細URL:

https://www.gran-papa.com/

2021年春オープン、3年目となる「グランパパキャンプ」をさらにブラッシュアップするために、利用者からの意見・要望を直接お伺いするアンケート回答必須のイベントプランを企画しました。

回答された内容をもとに、改善するべき点、新たに試みるサービスなどの再構築を検討し、さらにお客様に喜んでいただけるパークを目指しています。

■サービスの特徴

当日空いているサイトであればどこでも利用可能な1泊プランです。

サイト料金はお客様に値決めしていただく「ポストプライシング制」です。

ご宿泊当日にアンケートに答えていただき、お帰りの際ご満足いただけた金額をお支払いいただきます。

サイトの大きさにより利用可能人数が異なり、最大1区画8名様まで利用可能です。

そのため、ソロキャンプ、グループキャンプ、ファミリーキャンプと様々なキャンプスタイルに対応できる多彩なサイト展開となっています。

「空いているサイトどこでもOK!ポストプライシングプラン!あなたの満足度でプライス決定!」

詳細URL:

https://www.gran-papa.com/site/dokodemo/

奥芝渓流サイト

グランパパの滝

■利用の流れ

予約当日、空いているサイトでお好きなサイトを選択。

アンケート用紙をお渡ししますので、滞在中に記入。

お帰りの際、満足いただけたお好きな金額で支払います。

オプション利用の場合は別途お支払いとなります。

予約サイトURL:

https://res.locaop.jp/a/granpapa/line?channelKey=6lrM4t1R&shopId=2787&courseId=19271

富士山眺望サイト

ジブリ風サイト

