黒部峡谷トロッコ電車は、新商品「硬券」デザインフェイスタオルを販売中です。

黒部峡谷トロッコ電車「硬券」デザインフェイスタオル

1. 商品名

「硬券」デザインフェイスタオル

2. 価格

880円(税込)

3. 商品内容

大きさ 35×85cm

日本製 愛知県今治産

4. 販売場所

宇奈月駅売店、黒部川電気記念館

黒部峡谷トロッコ電車は、新商品「硬券」デザインフェイスタオルを発売。

この商品は、昔懐かしい厚紙の切符「硬券」デザインのフェイスタオルです。

宇奈月⇔猫又間往復運行期間中の限定販売です。

この期間中にしか手に入らないとても貴重な商品となっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宇奈月・猫又間往復デザイン!黒部峡谷トロッコ電車「フェイスタオル」 appeared first on Dtimes.