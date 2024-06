デザートの最後の仕上げに最適！プレジデント「スプレーホイップ缶｣

エヌアイエスフーズサービスは、フランス乳業最大手ラクタリス社の日本支社と、日本国内におけるプレジデント スプレーホイップ缶を販売する販売代理店契約を締結し、製品の輸入、販売を開始します。

エヌアイエスフーズサービス/ラクタリス社販売代理店契約

商品名 :プレジデント スプレーホイップ

推奨小売価格:680円(消費税抜き)

内容量 :250g

製品特徴 :ヨーロッパ産の生乳を100%使用しています。

ほど良い甘味とクリーム由来のコクが、デザートの最後の仕上げに最適です。

なめらかでふんわりとした質感が特徴で、ケーキ、パンケーキ、フルーツ、アイスクリーム、コーヒーなどに更なる魅力を与えます。

常温で保管は可能ですが、使用前に3時間以上冷蔵庫で冷やしてから使用します。

「ラクタリスグループ プレジデントブランドについて」

ラクタリスグループは、乳製品製造における世界のリーディングカンパニー。

現在150ヶ国以上に輸出され高い評価を得ています。

中でもチーズの分野では、欧州各国でトップシェアを誇るブランドをもち、消費者のニーズに合わせた幅広い品揃えを世界各国にお届けしています。

プレジデントは50年以上前に誕生したフランスの乳製品のブランドです。

乳製品に関する長年の経験とノウハウを持ち、製造プロセスや原材料の品質に注力することで安定した質の高い製品を世界150ヶ国以上で提供しています。

