MUCCの日である本日6月9日の渋谷Spotify O-EAST公演を皮切りに、夏ツアー<MUCC TOUR 2024「Love Together」>が幕を開けた。同公演では、追加公演としてYOKOHAMA BAY HALL ワンマン2DAYSが発表されたほか、MUCC主催イベント<LuV Together 2024>の開催もアナウンスされた。約半年ぶりのライヴということもあって、ツアー初日は大盛況。これに続く各地公演も多数のソールドアウトという状況を受けて開催される<Love Together>の追加公演が、8月10日(土)と11日(日)のYOKOHAMA BAY HALLワンマン2DAYSだ。各地でサポートバンドたちと共演し、様々な刺激を受けたMUCCが<Love Together>の集大成を繰り広げる。

■<MUCC TOUR 2024「Love Together」>追加公演2DAYS



8月10日(土) 神奈川・YOKOHAMA BAY HALL

open16:00 / start17:00

8月11日(日) 神奈川・YOKOHAMA BAY HALL

open15:30 / start16:30

▼チケット

前売 7,800円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※スタンディング

一般発売:2024年7月13日(土)

【朱ゥノ吐+SWAMP会員先行】

受付期間:6月9日(日)21:00〜6月16日(日)21:00

【朱ゥノ吐+会員・虚無僧DU MODE会員先行】

受付期間:6月20日(木)13:00〜6月26日(水)21:00

入会:https://fanicon.net/fancommunities/4122

■MUCC主催イベント<LuV Together 2024>



9月16日(月/祝) 東京・EX THEATER ROPPONGI

▼出演 ※順不同

アンティック-珈琲店-

キズ

YUKI-Starring Raphael-

lynch.

MUCC

※チケット詳細後日発表

■Blu-ray『MUCC 25th Anniversary TOUR Grand Final Bring the End to「Timeless」&「WORLD」』



2024年8月21日(水)発売

【特別特装盤 (朱ゥノ吐+会員限定生産盤)】

MSHN-198〜199 11,250円(税込)

受注受付期間:6月9日(日)21:00〜6月22日(土)23:59

入会:https://fanicon.net/fancommunities/4122

▼特典映像

『Documentary of MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」完全版』

「想 -so-」Music Video

「耀 -yo-」Music Video

「99」Music Video

「サイレン」Music Video

「Timeless」Music Video

※特製ブックレットP68付き

【通常盤】MSHN-200 5,000円(税込)

▼収録曲

01. ホムラウタ

02. サイレン

03. 咆哮

04. 99

05. 謡声 (ウタゴエ)

06. ファズ

07. 最終列車

08. 路地裏 僕と君へ

09. ガーベラ

10. アンジャベル

11. 想 -so- feat. Hiromi Gotoh & Ojiro Toshikura

12. 雨のオーケストラ feat. Killer’s Orchestra

13. 25時の憂鬱 feat. Sakura

14. 志恩 feat. Sakura

15. G.G.

16. アゲハ feat. Ken

17. 気化熱 feat. Ken

18. 耀 -yo-

19. フライト

20. ニルヴァーナ

21. 名も無き夢

22. リブラ feat. Killer’s Orchestra

23. 蘭鋳

24. 娼婦

25. WORLD

26. Timeless feat. Killer’s Orchestra

共通特典映像:迫り来るMulti angle

■全国ツアー<MUCC TOUR 2024「Love Together」>

6月09日(日) Spotify O-EAST

open17:00 / start18:00

※朱ゥノ吐+会員限定ワンマン公演

6月10日(月) Spotify O-EAST

open12:00 / start13:00

※ワンマン昼公演

6月15日(土) GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

※サポートバンド:キズ

6月16日(日) GORILLA HALL OSAKA

open17:00 / start18:00

※サポートバンド:NoGoD

6月22日(土) 山形ミュージック昭和session

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:甘い暴力

6月23日(日) 仙台Rensa

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:甘い暴力

6月29日(土) 名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:vistlip

6月30日(日) 名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:vistlip

7月03日(水) 渋谷WWW X

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:CHAQLA.

7月06日(土) 福岡BEAT STATION

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:MAMA.

7月07日(日) 福岡BEAT STATION

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:MAMA.

7月11日(木) 柏PALOOZA

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:JILUKA

7月20日(土) LiveHouse浜松窓枠

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:ΛrlequiΩ

7月21日(日) LiveHouse浜松窓枠

open17:30 / start18:00

※サポートバンド:ΛrlequiΩ

7月26日(金) 東京キネマ倶楽部

open18:15 / start19:00

※サポートバンド:色々な十字架

7月27日(土) 東京キネマ倶楽部

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:色々な十字架

8月03日(土) 水戸VOICE

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:DEZERT

8月04日(日) 水戸VOICE

open17:15 / start18:00

※サポートバンド:DEZERT

・1Fスタンディング/2F指定席:Spotify O-EAST、名古屋ボトムライン、東京キネマ倶楽部

・スタンディング:上記以外の会場

▼チケット

前売 7,800円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※山形ミュージック昭和session公演はドリンク代なし

一般発売:5月4日(土)〜

・イープラス:https://eplus.jp/mucctour2024lt/

・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/mucctour2024lt/

・ローソンチケット:https://l-tike.com/mucctour2024lt/

※6月29日(土), 30(日)名古屋ボトムライン・7月20日(土), 21日(日) LiveHouse浜松窓枠公演はイープラスのみ



■目黒鹿鳴館2days<逹瑯爆誕祭><目黒爆音祭>

▼<逹瑯爆誕祭>

8月21日(水) 東京・目黒鹿鳴館

open18:00 / start18:30

前売:7,800円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※スタンディング



▼<目黒爆音祭>

8月22日(木) 東京・目黒鹿鳴館

open18:00 / start18:30

前売:12,000円(税込) Tシャツ付チケット

※入場時ドリンク代別途必要

※スタンディング



【一般発売】6月8日(土)





■47thシングル「愛の唄」

2024年6月4日(火)リリース





▲初回盤 ▲初回盤

【初回盤(CD+DVD)】TKCA-75215 ¥2,800(税込)

▼CD ※全4曲収録

1. 愛の唄

2. Violet

3. 愛の唄 (Original Karaoke)

4. Violet (Original Karaoke)

▼DVD

1.「愛の唄」Music Video

2.「Violet」Music Video

3. Documentary of 愛の唄





▲通常盤 ▲通常盤

【通常盤(CD)】TKCA-75216 ¥1,350(税込)

▼CD ※全4曲収録

1. 愛の唄

2. Violet

3. 愛の唄 (Original Karaoke)

4. Violet (Original Karaoke)





▲CROWN TOKUMA SHOP限定盤 ▲CROWN TOKUMA SHOP限定盤

【CROWN TOKUMA SHOP限定盤】TKZA-10035 ¥8,800(税込)

・特別ヴァージョン8cm CD

・ボイスアラーム時計

※3タイプ:CD共通/時計メンバー別

▼8cmCD

1. 愛の唄

2. 愛の唄 (Original MiyaOKE)

3. 愛の唄 (Original YukkeOKE)

▼MUCC Original Voice Alarm Clock

※逹瑯モデル/ミヤモデル/YUKKEモデル

※“メンバーボイス” “メンバーによる時計盤面デザイン” “カラー”が異なるメンバー別モデル

※時計の型は同じです



■シングル「愛の唄」発売記念インストアイベント

▼<Sign & Together!> ※サイン&握手会

※購入したCDのジャケットにメンバーがサイン。さらにメンバーと握手も。

6月05日(水) 東京・エンタバアキバ

・18:00〜 参加メンバー:逹瑯

6月06日(木) 東京・タワーレコード錦糸町店

・18:00〜 参加メンバー:YUKKE

6月07日(金) 東京・タワーレコード新宿店

・18:00〜 参加メンバー:ミヤ

6月14日(金) 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店

・18:00〜 参加メンバー:逹瑯

6月21日(金) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店

・18:00〜 参加メンバー:ミヤ

6月28日(金) 名古屋・タワーレコード名古屋パルコ店

・18:00〜 参加メンバー:YUKKE

7月05日(金) 福岡・タワーレコード福岡パルコ店

・18:00〜 参加メンバー:逹瑯、ミヤ、YUKKE





●対象商品

・初回限定盤 2,800円(税込)

イベント会場限定特典:オリジナルデザインポストカード(予約限定ポストカード[5月18日〜5月26日]/発売記念限定ポストカード[6月4日〜])

※イベント実施店舗にて初回限定盤を予約、もしくは購入した方に差し上げます。絵柄は異なります。

・通常盤 1,350円(税込)

※イベント参加方法は後日発表致します。各店舗へのお問合せはお控えください。

(問)hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp

■MUCC メンバーソロFC旅行企画

【逹瑯 <台湾で遊びたいワン!>】

日程:2024年8月30日(金)〜9月1日(日)

場所:台湾(台北)

内容:観光バスツアー・アコースティックLIVE

料金:249,480円(別途燃油・諸税など)

応募期間:4月18日(木)〜5月9日(木)

※後日応募ページ公開

【YUKKE <タイトル未定>】

日程:2024年11月9日(土)〜11月10日(日)

場所:埼玉県某所

内容:キャンプ企画

詳細:後日発表

【ミヤ <タイトル未定>】

日程:2024年12月7日(土)〜12月8日(日)

場所:???

内容:???

詳細:後日発表



そして9月16日(月/祝)に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催されるMUCC主催イベント<LuV Together 2024>は、タイトル通り<Love Together>に続くもの。結成20周年を迎えたアンティック-珈琲店-、YUKKE(B)と親交の深いYUKI-Starring Raphael-、盟友のlynch.、<Love Together>から引き続きキズの出演も決定した。さらには、2023年末に東京国際フォーラムで開催された25周年イヤーの集大成<MUCC 25th Anniversary TOUR Grand Final Bring the End to「Timeless」&「WORLD」>収録映像がBlu-rayにて8月21日(水)に発売されることが決定した。発売形態はファンクラブ朱ゥノ吐+会員限定特別特装盤と通常盤の2種類。特別特装盤(朱ゥノ吐+会員限定生産盤)には<Timeless>ツアーのドキュメント映像に加えて、<Timeless>ツアーに合わせて制作された「想 -so-」「耀 -yo-」「99」「サイレン」「Timeless」のミュージックビデオを全て収録した。特別特装盤と通常盤の共通収録曲は26曲。ゲストにKen (L'Arc-en-Ciel)を交えた「アゲハ」「気化熱」、Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy, Rayflower, THE MADCAP LAUGHS, ZIGZO)を交えた「25時の憂鬱」「志恩」も収録される。なお、共通特典としてマルチアングルも収録予定だ。