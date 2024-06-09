2024年8月21日(水)発売【特別特装盤 (朱ゥノ吐＋会員限定生産盤)】MSHN-198〜199 11,250円(税込)受注受付期間：6月9日(日)21:00〜6月22日(土)23:59入会：https://fanicon.net/fancommunities/4122▼特典映像『Documentary of MUCC 25th Anniversary TOUR「Timeless」完全版』「想 -so-」Music Video「耀 -yo-」Music Video「99」Music Video「サイレン」Music Video「Timeless」Music Video※特製ブックレットP68付き【通常盤】MSHN-200 5,000円(税込)▼収録曲01. ホムラウタ02. サイレン03. 咆哮04. 9905. 謡声 (ウタゴエ)06. ファズ07. 最終列車08. 路地裏 僕と君へ09. ガーベラ10. アンジャベル11. 想 -so- feat. Hiromi Gotoh & Ojiro Toshikura12. 雨のオーケストラ feat. Killer’s Orchestra13. 25時の憂鬱 feat. Sakura14. 志恩 feat. Sakura15. G.G.16. アゲハ feat. Ken17. 気化熱 feat. Ken18. 耀 -yo-19. フライト20. ニルヴァーナ21. 名も無き夢22. リブラ feat. Killer’s Orchestra23. 蘭鋳24. 娼婦25. WORLD26. Timeless feat. Killer’s Orchestra共通特典映像：迫り来るMulti angle

▼＜Sign & Together！＞ ※サイン&握手会※購入したCDのジャケットにメンバーがサイン。さらにメンバーと握手も。6月05日(水) 東京・エンタバアキバ・18:00〜 参加メンバー：逹瑯6月06日(木) 東京・タワーレコード錦糸町店・18:00〜 参加メンバー：YUKKE6月07日(金) 東京・タワーレコード新宿店・18:00〜 参加メンバー：ミヤ6月14日(金) 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店・18:00〜 参加メンバー：逹瑯6月21日(金) 仙台・タワーレコード仙台パルコ店・18:00〜 参加メンバー：ミヤ6月28日(金) 名古屋・タワーレコード名古屋パルコ店・18:00〜 参加メンバー：YUKKE7月05日(金) 福岡・タワーレコード福岡パルコ店・18:00〜 参加メンバー：逹瑯、ミヤ、YUKKE●対象商品・初回限定盤 2,800円(税込)イベント会場限定特典：オリジナルデザインポストカード(予約限定ポストカード[5月18日〜5月26日]／発売記念限定ポストカード[6月4日〜])※イベント実施店舗にて初回限定盤を予約、もしくは購入した方に差し上げます。絵柄は異なります。・通常盤 1,350円(税込)※イベント参加方法は後日発表致します。各店舗へのお問合せはお控えください。（問）hansoku-info@tokuma-japan-c.co.jp

■MUCC メンバーソロFC旅行企画



【逹瑯 ＜台湾で遊びたいワン！＞】日程：2024年8月30日(金)〜9月1日(日)場所：台湾(台北)内容：観光バスツアー・アコースティックLIVE料金：249,480円(別途燃油・諸税など)応募期間：4月18日(木)〜5月9日(木)※後日応募ページ公開【YUKKE ＜タイトル未定＞】日程：2024年11月9日(土)〜11月10日(日)場所：埼玉県某所内容：キャンプ企画詳細：後日発表【ミヤ ＜タイトル未定＞】日程：2024年12月7日(土)〜12月8日(日)場所：？？？内容：？？？詳細：後日発表