2024年6月8日、9日に埼玉ベルーナドームで開催されたGLAYの30周年記念ライブ<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025>にて、周年スケジュールの2024年後半部分のスケジュールが発表された。今回のデビュー30周年は「GLAY EXPO」とテーマを題しており、そのGLAYの歴史に新たなEXPOが追加されることとなった。GLAYの日と呼ばれる7月31日には「GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"」と題して、特別感のある海沿いで行われたライブが配信され、<SUMMER SONIC>の参加から、約3年ぶりとなるオリジナルアルバム『Back To The Pops』のリリース、全国15公演を廻るアリーナツアー…と、盛りだくさんの内容が明らかとなった。





<30th Anniversary GLAY EXPO YEAR>

【7月】

・7月31日 (GLAYの日)

LINE VOOMにて「GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"」を配信。同日「グレンダイザーU」オープニングテーマ『会心ノ一撃』リリース

【8月】

・8月17日

「SUMMER SONIC 2024」TOKYO MOUNTAIN STAGE出演

さらに海外フェスにも出演決定。coming soon…

【9月】

・「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025」in BELLUNA DOME LIVE DVD&Blu-rayリリース決定

【10月】

・GLAY 17th Album 「Back To The Pops」リリース決定

・10月26日

<[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara>に参加

【11月~1月】

・8ヶ所15公演のアリーナツアー開催決定

GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO

11/8(金)・11/9(土) 大阪城ホール

11/16(土) 長野ビッグハット

11/23(土祝)・11/24(日) 北海道・北海きたえーる

12/7(土)・12/8(日) 東京・有明アリーナ

12/14(土)・12/15(日) 愛知・Aichi Sky Expo ホールA

12/21(土)・12/22(日) 広島サンプラザホール

2025年

1/3(金)・1/4(土) マリンメッセ福岡 A館

1/18(土)・1/19(日) 神奈川・横浜アリーナ

【2月】

25年の時を経て…詳細は震えて待て

【7月】・7月31日 (GLAYの日)LINE VOOMにて「GLAY DAY SPECIAL "LIVE BY THE SEA"」を配信。同日「グレンダイザーU」オープニングテーマ『会心ノ一撃』リリース【8月】・8月17日「SUMMER SONIC 2024」TOKYO MOUNTAIN STAGE出演さらに海外フェスにも出演決定。coming soon…【9月】・「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025」in BELLUNA DOME LIVE DVD&Blu-rayリリース決定【10月】・GLAY 17th Album 「Back To The Pops」リリース決定・10月26日<[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara>に参加【11月~1月】・8ヶ所15公演のアリーナツアー開催決定GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO11/8(金)・11/9(土) 大阪城ホール11/16(土) 長野ビッグハット11/23(土祝)・11/24(日) 北海道・北海きたえーる12/7(土)・12/8(日) 東京・有明アリーナ12/14(土)・12/15(日) 愛知・Aichi Sky Expo ホールA12/21(土)・12/22(日) 広島サンプラザホール2025年1/3(金)・1/4(土) マリンメッセ福岡 A館1/18(土)・1/19(日) 神奈川・横浜アリーナ【2月】25年の時を経て…詳細は震えて待て

◆ ◆ ◆「僕らGLAYは無事に2024年5月25日に30周年を迎え、そのままGLAY EXPOと言うテーマで1年間活動をすることになりました。まずはベルーナドームでのキックオフライブがありました。そこではTERUの誕生日やENHYPENのJAYを迎えての幸先の良いスタートが切れたと思います。ベルーナドームの2日目には2024年下半期の活動の発表もあり、GLAYの活動の根底にある「連帯」と言うテーマに寄り添い、今年はたくさんのミュージシャンとの共演が発表されました。フェスやチャリティーイベント、対バンなど今を生きるたくさんの有能なアーティストたちの共演は、GLAYにさらなるエネルギーを与え共に未来を作る糧になります。10月にはニューアルバム「Back To The Pops」が発売されます。僕たちGLAYがGLAYたらしめる80年代90年代のポップスやロックに思いを馳せアルバムを作り上げました。あの時代のキラキラとしたエネルギーを現代の解釈でGLAYがどう作り上げたかをぜひ聞いていただきたいと思います。アルバムリリースに伴いアリーナツアーも決定いたしました。シンプルな歌詞とメロディー、そして今年デビュー30年を迎えたGLAYの演奏をぜひ楽しんでいただければ幸いです。2025年もさらなるサプライズが待っておりますので、今後のGLAYにぜひ期待してください。」──TAKURO◆ ◆ ◆なお、30周年記念ライブ<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025>は、当然のようにチケットはSOLD OUTで2日間で6万人が集結した。伝説となった20万人ライブ<GLAY EXPO '99 SURVIVAL LIVE IN MAKUHARI>のセットリストを完全再現したものとなっており、さらに最終日はJAY(ENHYPEN)がサプライズ出演を果たし、最新曲「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-」と「誘惑」を披露するスペシャルなものとなった。