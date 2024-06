様々な国のコーヒー飲み比べ！SCENE FACTORY COFFEE「FLY ME TO THE COFFEE WORLD」

アイトーンが運営するコーヒーブランド「SCENE FACTORY COFFEE(シーンファクトリーコーヒー)」は、2024年6月1日(土)より、五感で学ぶコーヒー定期便「FLY ME TO THE COFFEE WORLD」を、自社ECサイト内で販売中です。

■五感で学ぶコーヒー定期便「FLY ME TO THE COFFEE WORLD」の特徴

「FLY ME TO THE COFFEE WORLD」は、コーヒーのことを深く知ることができるマガジンや動画と、そのコンテンツに対応した高品質なスペシャルティコーヒー豆3種類が毎月自宅に届く定期便サービスです。

様々な国のコーヒーの飲み比べの他、同じ豆の焙煎度違いや、鮮度違いなど、通常ではなかなかできない飲み比べ体験を通じて、コーヒーの知識を深め、様々なコーヒーの楽しみ方を知ることができます。

(1) アドバンスドコーヒーマイスター執筆のマガジン

SCENE FACTORY COFFEEの代表であり、アドバンスドコーヒーマイスターである篠田が執筆する、毎月異なるテーマのマガジンが付属。

最初の4ヶ月の基礎編と、それ以降の応用編に分けられており、コーヒーのことを全く知らない人でも、少しずつコーヒーの知識を深めることができます。

(2) テキストだけではない、動画コンテンツ

マガジン内では、コーヒーの抽出方法やコーヒーレシピなども紹介。

文章では伝わりにくい実際の淹れ方や作り方は動画を通して分かりやすくお伝えしています。

参考動画:

(3) マガジンの理解を深める厳選されたスペシャルティコーヒー豆

毎月、マガジンのコンテンツに合わせたコーヒー豆3種類を同封。

豆の量を選べるだけでなく、粉やドリップバッグでの注文も可能なので、お湯とカップさえあれば誰でもすぐに楽しめます。

(4) オンラインや店舗を通じたコミュニティ

公式LINEを通じていつでも質問ができる他、定期開催のオンラインワークショップや、店舗で開催するワークショップに参加することができます。

同じ趣味をもつ人達とのつながりを通じて、よりコーヒーを楽しめます。

【プランと価格 ※価格はすべて送料込・消費税込】

LIGHT(豆or粉 30g×3種類) :1,980円/月

BASIC(豆or粉 75g×3種類) :2,880円/月

FRIENDS(豆or粉 100g×3種類) :3,540円/月

BEGINEER(ドリップバッグ 13g×3個×3種類):2,650円/月

