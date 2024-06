DXTEENが9日、初の単独ツアー「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST〜」の最終公演を東京・Zepp DiverCity Tokyoで行った。

5月18日の大阪公演を皮切りに福岡、東京の計3都市4公演を開催した同ツアー。この日は昼夜2公演を行い、夜公演ではDa―iCEの花村想太(33)が作詞作曲を手がけた「Good Luck」や初披露の「ALWAYS」など全18曲を披露。寺尾香信(20)は「僕たちをここに連れてきてくれて本当にありがとうございます!」と集まった満員のファンに感謝を伝えた。

リーダーの谷口太一(21)は「僕たち6人、何かしらの挫折があって、その中でも諦めない気持ちはみんなある。その中で大きな夢を持ってるメンバーがそろったのがDXTEENです」と胸を張り「僕たちは必ず大きいグループになるので、そのときまで僕たちを見守ってほしいなと思います」と宣言した。

MCでは10月3日に東京・LINE CUBE SHIBUYA、同6日に大阪・なんばHatchでアンコール公演を行うことが発表された。