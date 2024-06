SU-METAL(Vo、Dance)、MOAMETAL(Scream、Dance)、MOMOMETAL(Scream、Dance)の3名からなるBABYMETALが、Green Day(グリーン・デイ)とELECTRIC CALLBOY(エレクトリック・コールボーイ)の2組とそれぞれ撮影した記念ショットを公開した。

写真:BABYMETALのライブ写真ほか、ELECTRIC CALLBOY、Green Dayとの記念ショット

■BABYMETALは『Rock am Ring』6月8日公演に参加

BABYMETALは、ドイツのニュルブルクリンクで3日間開催されたロックフェスティバル『Rock am Ring』6月8日公演に参加。

『Rock am Ring』の公式Instagramでは、「@babymetal_official are the cutest♡(訳:@babymetal_official が最高にかわいい♡)」というメッセージとともにライブ写真も公開されており、圧巻のパフォーマンスで『Rock am Ring』の観客をも魅了したようだ。

■コラボ楽曲「RATATATA」を発表した、エレクトリック・コールボーイとの再会

そして、BABYMETALは同じ出演日となったドイツのパーティーバンド・ELECTRIC CALLBOYとの記念ショットを公開。

彼らとは5月23日にコラボレーション楽曲「RATATATA」を発表した仲で、BABYMETALの3人を中心にぐるりとELECTRIC CALLBOYが囲み、和やかな笑顔を見せている。

■ステージ裏ではグリーン・デイとも記念撮影

さらに、同日出演で“UTOPIA STAGE”のトリを飾ったGreen Dayとも記念ショットを撮影。

目前にはステージがあるであろう、バックステージにてBABYMETALが前列に、その後ろにGreen Dayが位置する構図かつ全員が“フォックスサイン”でキメている。