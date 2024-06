保存料や化学調味料不使用の身体に優しい肉まん！玲玲香包(リンリンシャンバオ)

本格肉まん専門店「玲玲香包」が2024年5月18日(土)、フレスポ春日井にオープンしました。

肉まん専門店「玲玲香包」

店舗名 : 玲玲香包

開店日 : 5月18日(土)

所在地 : 〒486-0952 愛知県春日井市追進町2-1-5 フレスポ春日井 1階

アクセス: 「味鋺(名鉄小牧線)駅」徒歩8分

営業時間: 10:30〜18:00 ※売り切れ次第終了

定休日 : 水曜日

URL :

https://lingling-xiangbao.com/

両岸郷は、保存料や化学調味料などを使わず、食材の美味しさと調理方法にこだわった本格肉まん専門店「玲玲香包」を5月18日(土)、フレスポ春日井にオープンしました。

中国出身の店主 仇 玲(チュウ リン)

中国出身の店主「玲(リン)」と、母の名前「香(シャン)」、そして「母から受け継いだ、美味しくて豊かな饅頭(まんとう)と包(バオ)の文化を日本の方々に届けたい」との想いから、玲玲香包(リンリンシャンバオ)と名付け、キッチンカーからスタート。

その人気は瞬く間に口コミで広がり、「どこにお店があるの?」「どこに行ったらまた食べられるの?」という多くのお客様のお声から、5月18日(土)にフレスポ春日井に店舗をオープンしました。

オープン後は、営業終了時間前には売り切れてしまう状況が連日続いており、今後は夏の新作メニューや県内2店舗目も視野に入れています。

■店舗の特徴

*日本一、身体に優しい肉まんを目指しています

旨味が凝縮された肉感たっぷりの餡

玲玲香包が目指す肉まんは、毎日でも食べることができる身体に優しい食材のみで作る肉まん!

保存料や化学調味料などは使わず、食材の美味しさと調理方法のみで、ヘルシーなのに旨味たっぷりの肉まんを提供しています。

*手切りの肉が生み出す熟成餡

手切りのお肉が独自の食感を生む

肉まんはせいろで蒸して調理

玲玲香包の肉まんは、挽肉(ミンチ肉)ではなく、お肉を丁寧に包丁で切って餡を作るため、ジューシーな肉を食べたぁという満足感を感じることができます。

皮を作る際に使う水の温度にも徹底的にこだわり、手間を惜しまない姿勢が玲玲香包の肉まんの美味しさに繋がっています。

*歩きながら本格中華が食べられる「食べ歩き中華シリーズ」

多種多様な包子(パオズ)が楽しめる

定番の肉まんシリーズと、食べ歩き中華シリーズと称した2種類の包子(パオズ)が楽しめます。

食べ歩き中華シリーズには、角煮まん・エビチリまん・麻婆まん・ニラ玉まんなど、歩きながらでも本格的な中華料理が食べられる!と喜びの声が届いています。

