¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(Ãæ)¤Ï£´·î¤Ë¤â»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡Ä¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦¼Ô¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê£²£µ¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£

¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬´ïÊªÇË²õ¤Î½Åºá¤ÇÂáÊá¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¬¥ë¥·¥¢¤ÏÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡Ê¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ç´ïÊªÂ»²õ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤äÏ­²¼¤Ê¤É¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î½êÍ­Êª¤òÇËÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹´Î±¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢£´£°£°¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÂ»³²¤Ï½Åºá¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£

¡¡Æ±µ­»ö¤Ç¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¤¬·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤âÅºÉÕ¡£´é¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥¬¥ë¥·¥¢¤ÏÎ¾¼ê¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢ÇØÃæ¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¤µ¤é¤ËÆ±µ­»ö¤Ï¡Ö£²£µ¾¡£±ÇÔ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤«ÌôÊª¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Åö¶É¤Ë½¾¤¤¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Î©¤Áµî¤Ã¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î³°¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î»ö·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬£±£°Âæ¶á¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È¸½¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï£´·î¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤ÏÂÎ½ÅÄ¶²á¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤¹¤ë¶ò¹Ô¤Ë½Ð¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¦ºÂ¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Þ¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î»¥ÉÕ¤­¤ÎÌäÂê»ù¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£