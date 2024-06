百々和宏と69ersが、8月30日の福岡 UTERO公演を皮切りに12月15日の沖縄・宮古島 GOOD LUCK!まで、25公演のツアー<百々和宏と69ers TOUR2024 “AGAIN & AGAIN”>を開催することが発表となった。百々和宏と69ersは、2023年秋結成の百々和宏ソロ名義によるバンドユニットだ。活動期間限定のアナウンスと共にツアー<LIMITED!!>を行ったが、各地での反響を受けて2024年春にもツアー<AGAIN!!>を開催。そして2024年秋、“二度あることは三度ある”の諺をエクスキューズに全国ツアー<AGAIN & AGAIN>の開催が決定した。

■<百々和宏と69ers TOUR2024 “AGAIN & AGAIN”>



08月30日(金) 福岡 UTEROopen18:30 / start19:0008月31日(土) 小倉 FUSEopen17:30 / start18:0009月01日(日) 大分・別府 Copper Ravensopen17:30 / start18:0009月14日(土) 仙台 FLYING SONopen17:30 / start18:0009月15日(日) 青森・八戸 Patrieopen17:30 / start18:0009月16日(月/祝) 盛岡 the five moriokaopen17:30 / start18:0009月22日(日) 京都 MOJO ※イベントopen18:30 / start19:0009月29日(日) 群馬・前橋 Drumkanopen17:30 / start18:0010月04日(金) 高松 TOONICEopen18:30 / start19:0010月05日(土) 高知 ri:veropen17:30 / start18:0010月06日(日) 岡山 蔭凉寺open17:30 / start18:0010月14日(月祝) 名古屋・池下 CLUB UPSETopen17:30 / start18:0010月26日(土) 山梨・甲府 桜座open17:30 / start18:0010月27日(日) 静岡・浜松 GRINDHOUSEopen17:30 / start18:0011月03日(日) 郡山 PEAK ACTIONopen17:30 / start18:0011月04日(月祝) 新潟 LiveSpot WOODYopen17:30 / start18:0011月08日(金) 長野 the Venueopen18:30 / start19:0011月14日(木) 旭川 CASINO★DRIVEopen18:30 / start19:0011月15日(金) 札幌 SUSUKINO810open18:30 / start19:0011月16日(土) 函館 Pub The Beatsopen17:30 / start18:0011月29日(金) 大阪・塚本 HOWLIN'BARopen18:30 / start19:0011月30日(土) 大阪・塚本 HOWLIN'BARopen17:30 / start18:0012月01日(日) 滋賀県・彦根 ダンスホール紅花open17:30 / start18:0012月06日(金) 東京・下北沢 Flowers Loftopen18:30 / start19:0012月15日(日) 沖縄・宮古島 GOOD LUCK!open19:00 / start20:00▼チケット前売4,500円 / 当日5,000円(+1D別途)※全公演共通http://momokazuhiro.com/