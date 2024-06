「映画スタジオは変わった。マーケティング部門が映画にゴーサインを出すようになり、安全な選択をするようになった」

こう語るのは、『ビフォア サンライズ 恋人までの距離』(1995)などの『ビフォア』シリーズをはじめ、『スクール・オブ・ロック』(2003)『6才のボクが、大人になるまで。』(2014)などを手がけてきた名匠リチャード・リンクレイターだ。

英のインタビューにて、「スタジオはビジネス的な理由でリスクを恐れているのでしょうか?」と問われた彼はこう答えたのである。「続編やオリジン・ストーリー、既存の作品をつくってもクビにはなりませんよね。明らかに商業的なものが問題になることはないのです」

こう語る背景には、『トップガン マーヴェリック』(2022)のグレン・パウエルを主演に迎えた新作映画『Hit Man(原題)』の製作に苦労した実体験がある。本作はパウエルと脚本を共同執筆したが、「もともと業界はこの映画をまるで作りたがっていなかった」というのだ。

「グレンとはギャラももらわないまま、投資のつもりで脚本を書きました。[中略]フィルム・ノワールであり、犯罪映画であり、誰もが応援できるカップルのスクリューボール・コメディを書けたと思ったのです。しかし、スタジオはどれかひとつにまとめてほしかったのだと思う」

完成した映画は非常に高い評価を受けているが、リンクレイターは実際に映画をつくりあげるまでに、スタジオ各社との「もどかしい話し合い」を繰り返したことを明かしている。「(米国配給を担当する)だけが絶えず情熱を注いでくれたが、他のスタジオはそうではなかった。観客に受けるかどうかがわからなかったのでしょう」

リンクレイターは、『Hit Man』を「セクシーなカップル映画」と呼ぶ。「セックスがあり、情熱的で、肉欲的で、すべてを突き動かす欲望がある。激しい化学反応と性的関心のある映画」だと。若い観客が映画に性描写・恋愛描写を、現実に性描写がハリウッドでは珍しい立ち位置の作品だ。おそらく、スタジオが消極的だったのもそうした理由のためだろう。

「時代遅れの映画なんだと思いますよ。映画にはもうセックスがないと言われるけれど、映画における“性”=“大人”である以上、映画にはもう“大人”がいないんです。13歳の頃、映画が見せてくれた大人の世界はとても面白そうで、楽しそうで、“早く行ってみたい!”と思ったものです。セックスだけでなく、大人のシチュエーションが描かれていたから」

以前にもリンクレイターは、「セックスと暴力こそ映画の素晴らしいところ」「セックスはいつだって最高の売り要素だった。どうしてみんなが撤退してしまったのか」と。今回のコメントも、すべてそのときの言葉と響き合っている。

「(現在のハリウッドでは)“いつまでも13歳のままでいられる映画を作ろう”と言われているかのよう。“小さな子どもが、小さな子供の悩みを抱えたままでいい”と。複雑さがメインストリームの主題ではなくなり、(大人の映画は)どこかへ流れていったんでしょうね」

パウエルとリンクレイターのタッグは今回で4度目。「グレンと仕事をしたことがあれば、彼がスターであることを疑う人はいないでしょう」とその実力を称えているが、現在の映画業界におけるキャリアにはやや心配があるようだ。

「セックスを描かない映画業界には、以前は新しい才能が登場してきたような大人の役がない。マーベル系の映画はコミックで確立されたキャラクターだから難しいんです。グレンは昔ながらの俳優で、素晴らしい脇役を演じてきた。しかし役柄が進化していくと、その数が減っていく」

映画『Hit Man(原題)』の日本公開は未定。米国では6月7日よりNetflixで配信される。

