竹内涼真、“唯一無二のデザイン”鱗柄の着物を着こなしたクールSHOTに反響「和服姿も最高」「イケメン！！」

6月8日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】クールな表情を見せたモノクロの和服SHOTを公開

竹内は、自身のInstagramアカウントにて、「This is the fabric I fell in love with at first sight. It’s the best kimono I’ve ever worn.」「唯一無二のデザイン」「最高な着物」といったコメントと共に、鱗柄の黒い着物を着用し、クールな表情を見せたモノクロSHOTなどを公開した。

この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ着物似合ってる」「和服姿も最高」「イケメン!!」「カッコ良すぎる」などの反響が寄せられていた。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。現在は、テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ『Believe−君にかける橋−』に出演しており、警視庁刑事部捜査第一課の刑事・黒木正興役を演じている。

さら今後は、2024年10月25日よりPrime Videoにて世界独占配信が決定した、Amazon Originalドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』で“堂島の龍”と呼ばれる主人公、桐生一馬役を演じることも発表されている。