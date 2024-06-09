9日、金沢競馬場で行われた第8回石川優駿(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金1000万円)は、後方から追い上げゴール前で差し切った柴田勇真騎手騎乗の2番人気ナミダノキス(牡3、金沢・金田一昌厩舎)が、早め先頭からの押し切りを図った1番人気リケアマロン(牝3、金沢・加藤和義厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分08秒8(良)。

さらに8馬身差の3着に3番人気ロックシティボーイ(牡3、金沢・加藤和宏厩舎)が入った。

勝ったナミダノキスは、父ホッコータルマエ、母レーヌベルキス、その父マンハッタンカフェという血統。JRAからの移籍後4連勝で金沢3歳王者の座に輝いた。

【勝ち馬プロフィール】

◆ナミダノキス(牡3)

騎手:柴田勇真

厩舎:金沢・金田一昌

父:ホッコータルマエ

母:レーヌベルキス

母の父:マンハッタンカフェ

馬主:ミルファーム

生産者:猿橋 義昭

【全着順】

1着 ナミダノキス 2人気

2着 リケアマロン 1人気

3着 ロックシティボーイ 3人気

4着 ダブルアタック 6人気

5着 カレンアイバーソン 10人気

6着 エイシンノヴァ 9人気

7着 ハリウッドスマイル 4人気

8着 ドンリュウスター 12人気

9着 グルタチオンシード 8人気

10着 エムティトップ 11人気

11着 ニキ 7人気

12着 ダヴァンティ 5人気