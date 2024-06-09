コパ・アメリカを戦うウルグアイ代表メンバーが決定! スアレス、ヌニェスら26人を招集
ウルグアイサッカー連盟(AUF)は8日、コパ・アメリカ(南米選手権)2024を戦うウルグアイ代表メンバーを発表した。
アルゼンチンと並んで大会最多15回の優勝を誇るウルグアイは、2011年以来、5大会ぶりのコパ・アメリカ制覇を狙う。
マルセロ・ビエルサ監督は、FWルイス・スアレス(インテル・マイアミ)、FWダルウィン・ヌニェス(リバプール)、MFフェデリコ・バルベルデ(R・マドリー)ら26人を招集。グループCで、24日にパナマ、28日にボリビア、7月2日にアメリカと対戦する。
以下、AUF発表メンバー
▽GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル)
サンティアゴ・メレ(アトレティコ・ジュニオール)
フランコ・イスラエル(スポルティング)
▽DF
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ)
マティアス・ビーニャ(フラメンゴ)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ)
ニコラス・マリシャル(ディナモ・モスクワ)
ルーカス・オラサ(クラスノダール)
マティアス・オリベラ(ナポリ)
ナイタン・ナンデス(カリアリ)
ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ)
▽MF
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ)
アグスティン・カノッビオ(アトレチコ・パラナエンセ)
エミリアーノ・マルティネス(ミッティラン)
マヌエル・ウガルテ(パリSG)
ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー)
▽FW
ダルウィン・ヌニェス(リバプール)
ファクンド・ペリストリ(グラナダ)
ブライアン・オカンポ(カディス)
ルイス・スアレス(インテル・マイアミ)
クリスティアン・オリベラ(ロサンゼルスFC)
マクシミリアーノ・アラウホ(トルーカ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ)
アルゼンチンと並んで大会最多15回の優勝を誇るウルグアイは、2011年以来、5大会ぶりのコパ・アメリカ制覇を狙う。
マルセロ・ビエルサ監督は、FWルイス・スアレス(インテル・マイアミ)、FWダルウィン・ヌニェス(リバプール)、MFフェデリコ・バルベルデ(R・マドリー)ら26人を招集。グループCで、24日にパナマ、28日にボリビア、7月2日にアメリカと対戦する。
▽GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル)
サンティアゴ・メレ(アトレティコ・ジュニオール)
フランコ・イスラエル(スポルティング)
▽DF
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ)
マティアス・ビーニャ(フラメンゴ)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ)
ニコラス・マリシャル(ディナモ・モスクワ)
ルーカス・オラサ(クラスノダール)
マティアス・オリベラ(ナポリ)
ナイタン・ナンデス(カリアリ)
ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ)
▽MF
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ)
アグスティン・カノッビオ(アトレチコ・パラナエンセ)
エミリアーノ・マルティネス(ミッティラン)
マヌエル・ウガルテ(パリSG)
ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー)
▽FW
ダルウィン・ヌニェス(リバプール)
ファクンド・ペリストリ(グラナダ)
ブライアン・オカンポ(カディス)
ルイス・スアレス(インテル・マイアミ)
クリスティアン・オリベラ(ロサンゼルスFC)
マクシミリアーノ・アラウホ(トルーカ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ)