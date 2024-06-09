　ウルグアイサッカー連盟(AUF)は8日、コパ・アメリカ(南米選手権)2024を戦うウルグアイ代表メンバーを発表した。

　アルゼンチンと並んで大会最多15回の優勝を誇るウルグアイは、2011年以来、5大会ぶりのコパ・アメリカ制覇を狙う。

　マルセロ・ビエルサ監督は、FWルイス・スアレス(インテル・マイアミ)、FWダルウィン・ヌニェス(リバプール)、MFフェデリコ・バルベルデ(R・マドリー)ら26人を招集。グループCで、24日にパナマ、28日にボリビア、7月2日にアメリカと対戦する。

　以下、AUF発表メンバー

▽GK

セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル)

サンティアゴ・メレ(アトレティコ・ジュニオール)

フランコ・イスラエル(スポルティング)

▽DF

ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ)

マティアス・ビーニャ(フラメンゴ)

セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ)

ニコラス・マリシャル(ディナモ・モスクワ)

ルーカス・オラサ(クラスノダール)

マティアス・オリベラ(ナポリ)

ナイタン・ナンデス(カリアリ)

ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー)

ロナルド・アラウホ(バルセロナ)

▽MF

ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ)

ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ)

アグスティン・カノッビオ(アトレチコ・パラナエンセ)

エミリアーノ・マルティネス(ミッティラン)

マヌエル・ウガルテ(パリSG)

ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム)

フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー)

▽FW

ダルウィン・ヌニェス(リバプール)

ファクンド・ペリストリ(グラナダ)

ブライアン・オカンポ(カディス)

ルイス・スアレス(インテル・マイアミ)

クリスティアン・オリベラ(ロサンゼルスFC)

マクシミリアーノ・アラウホ(トルーカ)

ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ)