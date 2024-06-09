今週の【重要イベント】FOMC、米消費者物価、日銀政策会合 (6月10日～16日)
――――――――――――――――――― 6月10日 (月) ――
◆国内経済
・1-3月期GDP[改定値] (8:50)
・4月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・4月特定サービス産業動態統計 (13:30)
・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国、香港、台湾（端午節）、オーストラリア市場休場
★アップルが世界開発者会議「WWDC」開催（～14日）
・米国3年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇ペイロール <4489> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月11日 (火) ――
◆国内経済
・5月マネーストックM2 (8:50)
・5月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目
・英国5月失業率 (15:00)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]オラクル 、ゲームストップ
◆新規上場、市場変更 など
★Ｄ＆Ｍカンパニー <189A> ：東証Ｇ上場
〇ウェルビー <6556> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月12日 (水) ――
◆国内経済
・5月国内企業物価 (8:50)
・Interop Tokyo 2024 (幕張メッセ、～14日)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
★中国5月消費者物価指数 (10:30)
★中国5月生産者物価指数 (10:30)
・英国4月月次GDP (15:00)
・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国5月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (13日3:00)
・米国5月月次財政収支 (13日3:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (13日3:30)
・タイ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ブロードコム
――――――――――――――――――― 6月13日 (木) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合 (1日目)
★4-6月期法人企業統計調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国5月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★G7サミット (伊プーリア、～15日)
・ゴルフ「全米オープン」 (ノースカロライナ、～16日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ
◆新規上場、市場変更 など
〇川上塗 <4616> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 6月14日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表
・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・4月設備稼働率 (13:30)
・4月第3次産業活動指数 (13:30)
★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00)
・米国5月輸入物価指数 (21:30)
・米国5月輸出物価指数 (21:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
★Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ <190A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 6月15日 (土) ――
◆新規上場、市場変更 など
〇三菱ＨＣキャピタル <8593> [名証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月16日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース