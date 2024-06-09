ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇß±«¡¡¼¡¤Î½µËö°Ê¹ß¤ÏËÜ½£¤Ç¤â±«±ÀÈ¯Ã£¡¡¤¤¤¤Ê¤êÇß±«ºÇÀ¹´ü¤ÎÂç±«¤Î²ÄÇ½À
º£Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î½µËö15Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤Þ¤ÇËÌ¾å¤·¡¢ËÜ½£¤Ç¤â±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤êÇß±«ºÇÀ¹´ü¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹±«¤Îµ¨Àá¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤ÎÇß±«
º£Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï¡¢²Æì¤È±âÈþ¤¬5·î21Æü¤´¤í¡¢¶å½£ÆîÉô¤¬6·î8Æü¤´¤í¡¢»Í¹ñ¤¬6·î9Æü¤´¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÊ¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¼å¤¤¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÎËÌ¾å¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤«¤é13Æüº¢¡¡¶å½£¤«¤é´ØÅìÉÕ¶á¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À
Çß±«Æþ¤ê¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Í½Êó¤¬Äê¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¡¢Í½Êó¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éý¤¬¤¢¤ëÍ½Êó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¤«¤é13Æüº¢¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅìÉÕ¶á¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½£¤ÎÆî¤ËÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ê¤ÉÇß±«Æþ¤ê¤Î°ì¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á°Àþ¤ÎËÌ¾å¤Ï¸²Ãø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±«±À¤ÏÎ¦ÃÏ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤é¤º·Ð²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çß±«Æþ¤ê¤¹¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²Æì¤ä±âÈþ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Çß±«¶õ¤¬Â³¤¡¢È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Áí±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î½µËö15Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¡¡¤¤¤¤Ê¤êÇß±«ºÇÀ¹´ü¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¼¡¤Î½µËö15Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì½µ´ÖÄøÅÙ¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÉÕ¶á¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤ÎËÌ¾å¤Ï¡¢12Æü¤«¤é13Æüº¢¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»þ¤è¤ê¸²Ãø¤Ç¡¢Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬Æó¤Ä¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÇß±«Æþ¤ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤¤ÃÏÊý¤ÇÂ³¡¹¤ÈÇß±«Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤êÇß±«ºÇÀ¹´ü¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì»þÅª¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¥°¥Ã¤È¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ëÃÏ°è¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦ÉÕ¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æó¤Ä¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ê¤É¤Ç¤Ï²áµîºÇ¤âÃÙ¤¤»þ¤ËÊÂ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çß±«Æþ¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ëÃÏ°è¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹±«¤Îµ¨Àá¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£