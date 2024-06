香港ディズニーランド・リゾートでは、マーベルヒーローたちが主役のスペシャルイベント“Marvel Season of Super Heroes”を開催中!

新ショーやドローンショー、テーマにしたフードや飲み物も登場中です☆

香港ディズニーランド・リゾート“Marvel Season of Super Heroes”

開催期間:2024年4月26日から6月10日まで

6月10日まで、トゥモローランドでお気に入りのマーベル・スーパーヒーローたちと一緒に様々な体験が楽しめます☆

Find Your Super Power: Battle for Stark Expo(スーパーパワーを見つけよう:スターク・エキスポの戦い)

公演場所:トゥモローランド

日中に新ショー『Find Your Super Power: Battle for Stark Expo(スーパーパワーを見つけよう:スターク・エキスポの戦い)』を公演!

アーニム・ゾラがハイドラの脅威と共に戻ってきて、スターク・エキスポに侵入!

キャプテン・アメリカの再設計された血清により、ハイドラの部隊は以前よりも強力になり、施設に潜入してアーク・リアクターを奪おうとしています。

アイアンマン、スパイダーマン、スター・ロードなどのマーベル・スーパーヒーローが大活躍するショーです。

Find Your Super Power: Battle in the Sky(君のスーパーパワーを見つけよう:バトル・イン・ザ・スカイ)

公演場所:トゥモローランド

夜になるとハイドラとアーニム・ゾラの侵略の脅威が増します。

ゾラは新たな空中能力を持つ強化されたスウォームボットを発進させました。

夜の新しいドローンショー「Find Your Super Power: Battle in the Sky(君のスーパーパワーを見つけよう:バトル・イン・ザ・スカイ)」で、マーベルファンはアイアンマン、ソーなどのマーベル・スーパーヒーローと共にトゥモローランドに集まり、空を埋め尽くすハイドラのドローンと戦います。

アイアンマンバーガーコンボ

価格HK$155

販売店舗:スターライナー・ダイナー

香港ディズニーランド・リゾート全体で新しいマーベルテーマのメニューを提供。

スターライナー・ダイナーでは、アイアンマンバーガーコンボを提供。

真っ赤なパンズにはアイアンマンの顔をデザインがデザインされています。

アベンジャーズ・シッパー付きスーパーソーダ

HK$138(コンボ追加 HK$88)

販売店舗:スターライナー・ダイナー

アイアンマン、キャプテン・アメリカ、スパイダーマンのアイコンを回すと交換できるアベンジャーズ・シッパー付きのスーパーソーダ。

クアンタムホットドッグ

$100

販売店舗:アウトドア・ヴェンディング

「アントマン」をモチーフにしたクアンタムホットドッグ。

大小2つのホットドッグのセットです。

チーズがたっぷりと入ったソーセージが美味しい☆

ハルクドアウトスーパーチュロ

価格HK$55

販売店舗:アウトドア・ヴェンディング

「ハルク」をモチーフにしたチュロス。

黄緑色の見た目もインパクト抜群!

味はグリーンアップル味です。

スパイダーマンポップコーンバケット

価格HK$250

お顔部分を回すと「ピーター・パーカー」、「マイルズ・ゴンサロ・モラレス」、「グウェン・ステイシー」が切り替えられるポップコーンバケット。

レギュラーボックスもスパイダーマンデザインが提供中です。

香港ディズニーランド・リゾート“Marvel Season of Super Heroes”は2024年6月10日まで開催中です。

