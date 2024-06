日本の音楽フェスにK-POPアーティストが続々出演！今年注目の公演をチェック

最近、日本の音楽フェスに韓国アーティストが続々と出演し、注目を集めています。今回は、2024年K-POPアーティストたちが出演する日本フェスのラインナップをまとめてみました。

◆「BEAT AX」

昨年初めて開催され、今回が4回目となる日本テレビ主催の音楽イベント「BEAT AX Vol.4」が、6月28日と29日の2日間、千葉・幕張メッセにて開催。ATEEZは28、29日の2日間出演が決定しており、他にも28日にxikers、29日にはONEW(SHINee オンユ)、BOYNEXTDOORが登場。BOYNEXTDOORは今回が2度目の出演となります。これまでもENHYPEN、LE SSERAFIM、&TEAMらが出演し、盛り上がりを見せている音楽フェスであるだけに、今回の新たなラインナップにも期待が高まっています。

◆「LuckyFes'24」

◆「INSPIRE TOKYO」

◆「The MusiQuest」

◆「XD World Music Festival」

◆「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」

◆「SUMMER SONIC」

◆「テレビ朝日ドリームフェスティバル」

LuckyFM茨城放送が、茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で開催する音楽フェス「LuckyFes'24」は、7月13、14、15日の3日間開催。13日にはジェジュン、Night Tempo with FANCYLABOが出演します。さらに今回は新たな試みとして、韓国の放送局MBCのK-POP専門番組「IDOL RADIO」と初のコラボが実現。Xdinary Heroes、n.SSign、KISS OF LIFE、KARAの知英まで、多彩な4組の出演も決定し、注目を集めています。ラジオ局J-WAVEの都市型カルチャーフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market-」は、7月13、14、15日の3日間、国立代々木競技場 第一体育館と、代々木公園イベント広場・ケヤキ並木で開催。韓国からは、昨年に続いてBOYNEXTDOORが出演します。彼らは昨年の「INSPIRE TOKYO」で初来日し、初めて日本のライブに登場。その後1年間、様々な活動を通じてさらに成長した姿を見せてくれると期待が高まっています。音楽の多様性、新しい音楽・アーティストの探求をテーマにしているテレビ朝日主催の音楽フェス「The MusiQuest 2024」は、7月20、21日にぴあアリーナMMで開催されます。K-POPからは、CUBEエンターテインメントから今年デビューしたNOWADAYSがオープニングアクトとして両日出演。そして20日にはWayV、xikers、21日にはEVNNE、BOYNEXTDOORの出演が決定しています。「The MusiQuest」は、昨年初めて開催された音楽フェスで、昨年はSHINeeが日本で5年ぶりのパフォーマンスを披露し、話題となりました。音楽とテクノロジーが融合した未来型のエンターテインメントを提供する「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)は、7月27、28日にお台場XD特設会場で開催。キム・ヒョナをはじめ、次世代ガールズグループとして頭角を現しているKISS OF LIFE、H1-KEY、woo!ah!、YOUNG POSSEと日本デビューが決まったLUN8、“ウニヘア”で大きな注目を集めたDXMON、AT AREA(BLASÉ、BOYCOLD、GEMINI、MIRANI、DJ POOL)まで、個性溢れるK-POPアーティストがラインナップに名を連ねました。日本を代表する夏の音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に、今年はENHYPENの初出演が決定。同フェスにK-POPアーティストが出演するのは、2013年のCNBLUE以来11年ぶりのことで、大きな注目が集まっています。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は、25周年を記念して、今年は千葉市蘇我スポーツ公園に加えて国営ひたち海浜公園でも開催。ENHYPENは8月10日に蘇我で開催される公演に出演します。「SUMMER SONIC 2024」は、8月17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ、大阪・万博記念公園で開催。昨年、NewJeansらの出演が音楽界で注目を集めましたが、今年はNCT DREAM、RIIZE、イ・ヨンジ、AKMU、ATEEZ、IVE、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTERの出演が確定。K-POPを代表するトップアーティストから、大注目の新人まで、超豪華ラインナップで話題を集めています。「テレビ朝日ドリームフェスティバル」は、今年は開局65周年を記念して、8月24、25日に東京体育館、9月14、15、16日に幕張メッセと、史上最大規模で開催。24日の公演にはimase、Tani Yuuki、韓国からRIIZEの3組の出演が決定。25日は稲葉浩志とVaundyの対バンライブとなります。韓国だけでなく世界で人気急上昇中のRIIZEが、日本デビューを控えてどのようなパフォーマンスを披露するのか、注目です。