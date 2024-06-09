【函館SS】サトノレーヴが重賞初制覇

6月9日、函館競馬場で行われた11R・函館スプリントステークス（G3・3歳上オープン・芝1200m）は、浜中俊騎乗の2番人気、サトノレーヴ（牡5・美浦・堀宣行）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に5番人気のウイングレイテスト（牡7・美浦・畠山吉宏）、3着に3番人気のビッグシーザー（牡4・栗東・西園正都）が入った。勝ちタイムは1:08.4（良）。

1番人気で斎藤新騎乗、アサカラキング（牡4・美浦・斎藤誠）は、9着敗退。

鮮やかに抜け出す

浜中俊騎乗の2番人気、サトノレーヴが嬉しい重賞初制覇を飾った。レースでは好位インでロスな追走。じっと我慢して直線まで運ぶと、スペースを見つけてからは絶好の手応えで鮮やかに抜け出した。最後まで余裕ある走りで1.1/4馬身差の快勝だった。

サトノレーヴ 8戦6勝

（牡5・美浦・堀宣行）

父：ロードカナロア

母：チリエージェ

母父：サクラバクシンオー

馬主：里見治

生産者：白井牧場

【全着順】

1着 サトノレーヴ 浜中俊

2着 ウイングレイテスト 松岡正海

3着 ビッグシーザー 坂井瑠星

4着 サウザンサニー 菱田裕二

5着 オタルエバー 角田大河

6着 ゾンニッヒ 武豊

7着 キミワクイーン 横山武史

8着 セッション 藤岡佑介

9着 アサカラキング 斎藤新

10着 ジャスティンスカイ 池添謙一

11着 シナモンスティック 丹内祐次

12着 シュバルツカイザー 大野拓弥

13着 マテンロウオリオン 横山和生

14着 ジュビリーヘッド 富田暁

15着 カイザーメランジェ 佐々木大輔

16着 カルネアサーダ 鮫島克駿