ビエルサ率いるウルグアイ、コパ・アメリカのメンバー発表！ スアレスやバルベルデら26名
ウルグアイサッカー協会（AUF）は8日、コパ・アメリカ2024に臨むウルグアイ代表メンバーを発表した。
2011年大会以来となる優勝を目指すウルグアイ代表は、グループCに入っている。23日にパナマ代表と対戦し、27日にはボリビア代表と対戦。そして7月1日に開催国アメリカ代表と激突する。
2023年5月からチームを率いるマルセロ・ビエルサ監督は、DFロナルド・アラウホやチャンピオンズリーグとの“2冠”を狙うMFフェデリコ・バルベルデら主力を順当に選出。今年5月に代表引退を発表したFWエディンソン・カバーニ（ボカ・ジュニアーズ／アルゼンチン）は不在となり、37歳のFWルイス・スアレスが唯一前回の優勝を知るベテランとしてチームを牽引する。
コパ・アメリカ2024に臨むウルグアイ代表メンバーは以下の通り。
▼GK
セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル／ブラジル）
サンティアゴ・メレ（アトレティコ・ジュニオール／コロンビア）
フランコ・イスラエル（スポルティング／ポルトガル）
▼DF
ロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ニコラス・マリシャル（ディナモ・モスクワ／ロシア）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ルーカス・オラサ（クラスノダール／ロシア）
マティアス・ビーニャ（フラメンゴ／ブラジル）
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
▼MF
ナイタン・ナンデス（カリアリ／イタリア）
マヌエル・ウガルテ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム／イングランド）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
エミリアーノ・マルティネス（ミッティラン／デンマーク）
ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ／ブラジル）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
▼FW
アグスティン・カノッビオ（アトレチコ・パラナエンセ／ブラジル）
ブリアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ブリアン・オカンポ（カディス／スペイン）
ファクンド・ペリストリ（グラナダ／スペイン）
マクシミリアーノ・アラウホ（デポルティーボ・トルーカ／メキシコ）
クリスティアン・オリベラ（ロサンゼルスFC／MLS）
ダルウィン・ヌニェス（リヴァプール／イングランド）
ルイス・スアレス（インテル・マイアミ／MLS）
2011年大会以来となる優勝を目指すウルグアイ代表は、グループCに入っている。23日にパナマ代表と対戦し、27日にはボリビア代表と対戦。そして7月1日に開催国アメリカ代表と激突する。
2023年5月からチームを率いるマルセロ・ビエルサ監督は、DFロナルド・アラウホやチャンピオンズリーグとの“2冠”を狙うMFフェデリコ・バルベルデら主力を順当に選出。今年5月に代表引退を発表したFWエディンソン・カバーニ（ボカ・ジュニアーズ／アルゼンチン）は不在となり、37歳のFWルイス・スアレスが唯一前回の優勝を知るベテランとしてチームを牽引する。
▼GK
セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル／ブラジル）
サンティアゴ・メレ（アトレティコ・ジュニオール／コロンビア）
フランコ・イスラエル（スポルティング／ポルトガル）
▼DF
ロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ニコラス・マリシャル（ディナモ・モスクワ／ロシア）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ルーカス・オラサ（クラスノダール／ロシア）
マティアス・ビーニャ（フラメンゴ／ブラジル）
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
▼MF
ナイタン・ナンデス（カリアリ／イタリア）
マヌエル・ウガルテ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム／イングランド）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
エミリアーノ・マルティネス（ミッティラン／デンマーク）
ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ／ブラジル）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
▼FW
アグスティン・カノッビオ（アトレチコ・パラナエンセ／ブラジル）
ブリアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ブリアン・オカンポ（カディス／スペイン）
ファクンド・ペリストリ（グラナダ／スペイン）
マクシミリアーノ・アラウホ（デポルティーボ・トルーカ／メキシコ）
クリスティアン・オリベラ（ロサンゼルスFC／MLS）
ダルウィン・ヌニェス（リヴァプール／イングランド）
ルイス・スアレス（インテル・マイアミ／MLS）