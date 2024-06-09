Image:Logitec INA Solutions

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、6月4日（月）20:00から6月11日（月）01:59まで「楽天スーパーSALE」が開催中。

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現在、データ保存やノートPC、PS5のストレージ拡張にも最適なスティック型外付けSSD「LMD-SPDH100UC rpp」や、PS5に特化したヒートシンク設計で超高速PCIe Gen 4.0×4を搭載したM.2 SSD「LMD-PS5M100」などLogitec（ロジテック）のPC周辺機器がお得に登場しています。

以下の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

データ保存やノートPC＆PS5のストレージ拡張も◎。ロジテックのスティック型外付けSSD各種がポイント10倍でお得

ロジテック SSD 1TB 外付け iPhone 15 対応 薄型 スリム 高速 Type-C USB-C 読込速度1000MB/S iPad 対応 PS5 動作確認済み USB 10Gbps 小型 ポータブル スティック USBメモリ タイプ LMD-SPDH100UC rpp 11,480円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ロジテック SSD 500GB 外付け iPhone 15 対応 薄型 スリム 高速 Type-C USB-C 読込速度1000MB/S iPad 対応 PS5 動作確認済み USB 10Gbps 小型 ポータブル スティック USBメモリ タイプ LMD-SPDH050UC rpp 6,480円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ロジテック SSD 1TB 外付け ポータブル 高速 type-C type-A 両対応 テレビ録画 TV USB-C typeC 読込速度1000MB/秒 PS5/PS4動作確認済 スティック USBメモリサイズ 【LMD-SPCH100UAC】 rpp 12,800円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ロジテック SSD 500GB 外付け ポータブル 高速 type-C type-A 両対応 テレビ録画 TV USB-C typeC 読込速度1000MB/秒 PS5/PS4動作確認済 スティック USBメモリサイズ 【LMD-SPCH050UAC】 rpp 7,980円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【メール便送料無料】ロジテック SSD 1TB 外付け 高速 Type-A USB-A コンパクトサイズ 読込速度1000MB/ 秒 USB3.2 Gen2 テレビ録画 TV PS5 / PS4 動作確認済 USB メモリサイズ LMD-SPBH100U3BK rpp 11,800円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

PS5に特化したヒートシンク設計で安心してストレージを増やせる！ ロジテックのM.2 SSD「LMD-PS5M100」が大特価

ロジテック SSD PS5 対応 m.2 ssd ヒートシンク 内蔵 1TB Gen4x4対応 NVMe PS5拡張ストレージ 増設 【LMD-PS5M100】 rpp 13,480円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【メール便送料無料】 ロジテック DRAM搭載 内蔵SSD M.2 NVMe対応 1024GB データ移行ソフト付【LMD-MPDB1024】 ロジテックダイレクト限定t rpp 10,990円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【メール便送料無料】 ロジテック 内蔵SSD 2.5インチ SATA対応 480GB データ移行ソフト付【LMD-SAB480】 ロジテックダイレクト限定 rss 8,082円 （10％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

静音設計だからリビングや寝室の設置もおすすめ。テレビ録画と相性抜群の外付けHDD各種が今だけポイント10倍！

ロジテック SeeQVault 対応 ハードディスク 4TB 外付け HDD テレビ録画 3.5インチ USB3.2(Gen1) SeeQVault対応 モデル 日本製 ファンレス 冷却 TV Win11 対応 【LHD-ENB040U3QW】 rpp 15,480円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ロジテック 外付け ハードディスク 6TB テレビ録画 HDD 外付け 3.5インチ USB3.2(Gen1) 静音モデル 日本製 ファンレス 冷却 TV Win11 Mac PS4 / PS4 Pro / PS5 対応【LHD-EN60U3WS】 rpp 14,680円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ロジテック SeeQVault 対応 ハードディスク 8TB 外付け HDD テレビ録画 3.5インチ USB3.2(Gen1) SeeQVault対応モデル 日本製 ファンレス 冷却 TV Win11 対応【LHD-ENB080U3QW】 rpp 26,480円 （ポイント10倍：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ドッキングステーション機能を搭載した2.5インチHDD＆SDDケースが10%オフ。データ保存と接続をこれ1台で実現

ロジテック iPhone 15 対応ドッキングステーション USBハブ HDMI x1 USBPD Type-C(TM) x1 USB3.2(Gen1)Type-A x2 2.5インチ HDD SSD 最大2TB搭載可 【LHR-LDHUWPDD】 ロジテック rss 3,780円 （10％オフ：6月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

画面 ON OFF機能搭載ドッキングステーション USB Type C 接続 11in1 HDMI Type-A LAN ポート PD充電 SD microSD カードリーダー USBハブ 変換アダプタ 4K ロジテック LHB-LPMWP8U3SS new rpp 5,980円 （10%還元：6月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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Image/Source:楽天市場