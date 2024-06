IVE ユジン、パリを満喫中…清純なビジュアルが際立つ近況ショット公開

IVEのユジンがカジュアルなファッションを披露した。



8日、彼女は自身のInstagramに「Day off in Paris」と書き込み、複数の写真を掲載した。



写真には、パリを満喫するユジンの姿が収められている。ホワイトカラーのジャケットにデニムパンツ、ホワイトカラーのシューズ合わせたカジュアルなスタイルをアピール。また、クールなサングラスでポイントを与えた。



特に爽やかで清純なビジュアルが、ファンの視線を集めた。



ユジンが所属するIVEは4日、パリでワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」を開催した。