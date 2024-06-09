HEY-SMITH主催『ハジマザ』全出演者一斉発表、BRAHMANやホルモン、ビーバー、オーラル、フォーリミら23組
10月26日（土）、27日（日）に泉大津フェニックスにて開催される、HEY-SMITH主催のフェス『HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』の全出演者が一斉発表された。
出演するのは、HEY-SMITH（両日出演）、04 Limited Sazabys、Age Factory、BRAHMAN、coldrain、Crossfaith、dustbox、FOMARE、GOOD4NOTHING、KUZIRA、locofrank、Maki、ROTTENGRAFFTY、Saucy Dog、SHADOWS、SHANK、SiM、SUPER BEAVER、The BONEZ、The Bruce Lee Band （U.S）、THE ORAL CIGARETTES、The Sucide Machines （U.S）、ハルカミライ、マキシマム ザ ホルモン、ヤバイTシャツ屋さんの23組。MCとしてR藤本、パフォーマンスとしてteam GOOD SKATESがともに両日出演する。
チケットは6月23日（日）23:59まで、イープラスにてオフィシャル2次先行受付中。