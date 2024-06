韓国ヒップホップの申し子！YOUNG POSSEが話題のオンラインマガジン「HYPEBEAST」に登場

YOUNG POSSEが、世界的に最も影響力のあるオンラインマガジンとして知られる「HYPEBEAST」に登場。グラビアとインタビューを公開した。YOUNG POSSEは今回のグラビアで、それぞれの個性を生かしたストリートファッションを披露。彼女たち特有の茶目っ気あふれる表情と自由奔放なポーズは、“K-POPシーンのひねくれもの”と呼ぶに相応しいヒップホップのバイブスを感じさせた。

インタビューで彼女たちは、デビュー以降の活動や今後の歩みについて語った。これまで2枚のアルバムをリリースして積極的に活動し、自分たちだけの物語をステージ上で表現してきたYOUNG POSSEであるだけに、グループ愛も格別だ。リーダーのチョン・ソネは「YOUNG POSSEの魅力は、未熟な部分もみんなで一緒にいれば特別な長所になるというところです」と伝え、ウィ・ヨンジョンもまた「私たちだけの話を率直に歌詞に落とし込めるのが、YOUNG POSSEの1番の強みです」と誇らしげに語った。YOUNG POSSEは、K-POP女性グループとしては珍しくデビュー以降着実にヒップホップの精神を貫いてきた。その結果、彼女たちは“韓国ヒップホップの娘”と呼ばれるまでになり、とくに新曲「XXL」はヒップホップの本場アメリカのラジオでプレイされるなど、目覚ましい成長を遂げた。しかし、彼女たちの歩みはこれにとどまらない。ジアナは「可愛い雰囲気のヒップホップも、穏やかなメロディーの音楽もやってみたいです」と今後の抱負を語り、ドウンは「私たちだけのやりかたで最高になりたいです」と意気込んだ。最年少メンバーのハン・ジウンは、「当面の目標は、年末の授賞式でYOUNG POSSEが新人賞をとることです」と伝えた。YOUNG POSSEは最近、アメリカ・ニューヨークのForest Hills Stadiumで開催される大型音楽フェスティバル「Head In The Clouds New York 2024」に出演。順調な歩みを続けている。