【函館5R新馬戦結果】8番人気のオルフェーヴル産駒エメラヴィが快勝
9日、函館競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・14頭)は、好位追走から直線で突き抜けた横山武史騎手騎乗の8番人気エメラヴィ(牝2、栗東・松永幹夫厩舎)が、逃げ粘った5番人気カルミネイション(牝2、栗東・緒方努厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒7(良)。
さらに3/4馬身差の3着に2番人気グランカメリア(牡2、栗東・吉田直弘厩舎)が入った。なお、1番人気モジャーリオ(牡2、美浦・斎藤誠厩舎)は6着に、3番人気イガッチ(牡2、栗東・笹田和秀厩舎)は5着に終わった。
勝ったエメラヴィは、父オルフェーヴル、母ショウナンワヒネ、その父シンボリクリスエスという血統。
【勝ち馬プロフィール】
◆エメラヴィ(牝2)
騎手:横山武史
厩舎:栗東・松永幹夫
父:オルフェーヴル
母:ショウナンワヒネ
母の父:シンボリクリスエス
馬主:桑田牧場
生産者:桑田牧場
【全着順】
1着 エメラヴィ 8人気
2着 カルミネイション 5人気
3着 グランカメリア 2人気
4着 リンゲルブルーメ 6人気
5着 イガッチ 3人気
6着 モジャーリオ 1人気
7着 アイヨトワニ 12人気
8着 メイショウホダワラ 4人気
9着 アールプロスト 7人気
10着 リケアダージリン 11人気
11着 ニシノクードクール 10人気
12着 マハートマーベル 9人気
13着 トリリオンボーイ 13人気
14着 イサチルカムカム 14人気