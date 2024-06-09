9日、函館競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・14頭)は、好位追走から直線で突き抜けた横山武史騎手騎乗の8番人気エメラヴィ(牝2、栗東・松永幹夫厩舎)が、逃げ粘った5番人気カルミネイション(牝2、栗東・緒方努厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒7(良)。

さらに3/4馬身差の3着に2番人気グランカメリア(牡2、栗東・吉田直弘厩舎)が入った。なお、1番人気モジャーリオ(牡2、美浦・斎藤誠厩舎)は6着に、3番人気イガッチ(牡2、栗東・笹田和秀厩舎)は5着に終わった。

勝ったエメラヴィは、父オルフェーヴル、母ショウナンワヒネ、その父シンボリクリスエスという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆エメラヴィ(牝2)

騎手:横山武史

厩舎:栗東・松永幹夫

父:オルフェーヴル

母:ショウナンワヒネ

母の父:シンボリクリスエス

馬主:桑田牧場

生産者:桑田牧場

【全着順】

1着 エメラヴィ 8人気

2着 カルミネイション 5人気

3着 グランカメリア 2人気

4着 リンゲルブルーメ 6人気

5着 イガッチ 3人気

6着 モジャーリオ 1人気

7着 アイヨトワニ 12人気

8着 メイショウホダワラ 4人気

9着 アールプロスト 7人気

10着 リケアダージリン 11人気

11着 ニシノクードクール 10人気

12着 マハートマーベル 9人気

13着 トリリオンボーイ 13人気

14着 イサチルカムカム 14人気