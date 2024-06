SKY-HIが現在開催中のライブツアー<SKY-HI TOUR 2024>にて、1公演限定のアンコール公演を東京都で開催することを発表した。アンコール公演は、ツアー中に、創作意欲を掻き立てられ制作された新曲を披露する場として行われることが決定。8月12日に立川ステージガーデンにて開催される予定で、6月11日時よりSKY-HIオフィシャルファンクラブ “FLYERS”や、BMSGが運営するオンラインサロン“B-Town”の会員を対象にしたチケット最速先行受付が開始される。

<SKY-HI TOUR 2024>アンコール公演



2024年8月12日(月・祝)[東京] TACHIKAWA STAGE GARDEN開場 17:30/開演 18:30※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。▼ チケット最速抽選受付受付期間 : 2024年6月11日(火) 15:00〜6月16日(日) 23:59・SKY-HI Official Fanclub “FLYERS” : https://skyhi.bmsg.work/user/registration/home※7月1日よりファンクラブがリニューアルされることに伴い、今回最速先行が行われる「BMSG App」SKY-HI Official Fanclub “FLYERS”の入会受付は6月12日(水)23:59までとなります。・B-Town : https://bmsg.shop/pages/b-town▼今後のチケット受付.フィシャル先行受付期間:2024年6月17日(月) 15:00〜 予定各種プレイガイド先行受付期間:2024年6月25日(火) 15:00〜 予定「B with U」SKY-HI Official Fanclub “FLYERS”先行(BMSG 新アプリ)先行受付期間:2024年7月3日(水) 15:00〜 予定※それぞれ受付期間は変更となる場合がございます。最新の情報はSKY-HI Official Website ( https://skyhi.tokyo/ )をご確認ください。※「B with U」SKY-HI Official Fanclub “FLYERS”事前有料入会キャンペーンを6月30日まで実施中https://bmsg.shop/pages/flyers-pre-fc-members「B with U」SKY-HI Official Fanclub “FLYERS”事前有料入会に登録いただいても、チケット最速抽選受付(2024年6月11日(土) 15:00〜6月16日(木) 23:59)の受付はできませんのでご了承ください。