HEY-SMITH主催＜HAZIKETEMAZARE 2024＞全出演者発表
10月26日・27日に大阪・泉大津フェニックスにて開催するHEY-SMITH主催の野外フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞の全出演者が発表された。
主催となるHEY-SMITHに加えて、マキシマム ザ ホルモン・SUPER BEAVER・04 Limited Sazabys・Saucy Dog・coldrain・SiM・THE ORAL CIGARETTS、さらにはアメリカからThe Sucide Machines・The Bruce Lee Bandを迎え、総勢25バンドが名を連ねる。まさにHEY-SMITHにしか集めることができない出演者達が揃ったと言えるだろう
。
さらに、MCにR藤本、パフォーマンスとしてteam GOOD SKATESが参戦する。出演日やタイムテーブルは後日発表。チケットはオフィシャル2次先行がスタート、6月23日23時59分までの受付だ。
＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：開場9:00 / 開演10:30
出演：
HEY-SMITH(両日出演) / 04 Limited Sazabys / Age Factory / BRAHMAN / coldrain / Crossfaith / dustbox / FOMARE / GOOD4NOTHING / KUZIRA / locofrank / Maki / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SUPER BEAVER / The BONEZ / The Bruce Lee Band (U.S) /THE ORAL CIGARETTS / The Sucide Machines (U.S) / ハルカミライ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん
[MC] R藤本(両日出演)
[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)
※出演日・タイムテーブルは後日発表
チケット
1day：9,500円
2days：18,000円
オフィシャル2次先行：6月23日(日)23:59まで
https://eplus.jp/ohmf2024/
関連リンク
◆HEY-SMITH オフィシャルサイト
◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル
◆HEY-SMITH オフィシャルX（Twitter）
◆HEY-SMITH オフィシャルInstagram