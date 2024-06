ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年7月19日より、「怪盗グルー」シリーズの新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』がいよいよ公開!

新作映画での活躍にも期待が高まる「怪盗グルー」シリーズの人気キャラクター「ミニオン」のグッズが、セガプライズから続々登場します。

2024年6月のラインナップは、新作映画のマスコットやぬいぐるみなど全7種です☆

ミニオン ぬいぐるみ“ボブ&ティム” ナイトタイム

投入時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約12×8×15cm

種類:全3種(ボブ、ティム、ティム(おふとん))

パジャマを着たかわいらしい「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみ。

おふとんで眠る「ティム」のぬいぐるみも展開されます☆

怪盗グルーのミニオン超変身 Lぬいぐるみ 〜パーティー〜

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約15×15×28cm

種類:全2種(一つ目、二つ目)

2024年7月公開の新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「ミニオン」のぬいぐるみ。

おやつを抱えて、幸せそうな表情をしています☆

怪盗グルーのミニオン超変身 LLぬいぐるみ 〜パーティー〜

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約32×18×35cm

種類:全1種(A)

新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のビッグサイズぬいぐるみ。

マラカスと星型のサングラスが楽しそうな「ミニオン」です。

怪盗グルーのミニオン超変身 マスコット 〜パーティー〜

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約8×5×10cm

種類:全3種(ガス(両手上げ)、ジョージ(片手上げ)、ティム(寝そべり))

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の世界観が楽しめるマスコット。

マラカスを片手に、思い思いのポーズをとる「ミニオン」デザインが全部で3種類ラインナップされます。

怪盗グルーのミニオン超変身 & you マスコット“グルーファミリー”

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全4種(グルー、アグネス、グルーJr.、ガス)

新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』から、セガプライズオリジナルブランド“& you(アンドユー)”デザインのマスコットがラインナップ。

「グルー」や「アグネス」のほか、映画に登場するキャラクターなど、全4種類が登場します☆

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーギガザッカドーナツクッション 〜パーティー〜

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約50×10×50cm

種類:全1種(ドーナツ)

新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』デザインのドーナツ型クッション。

ピンクのドーナツデザインと、もちもちした生地がポイントです!

怪盗グルーのミニオン超変身 マスコットバッジ 〜パーティー〜

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約7×3×7cm

種類:全5種(メル、ガス(にっこり)、ティム、ガス、メル(にっこり))

新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』で活躍する「ミニオン」たちのお顔をデザインしたマスコットバッジ。

カバンなどに付けたくなる、かわいらしいデザインです☆

新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』での活躍にも期待が高まる「ミニオン」たちのグッズが盛りだくさん。

2024年6月より、全国のゲームセンターにて順次展開される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

