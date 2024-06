セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『塔の上のラプンツェル』 プレミアム巾着バニティポーチを紹介します!

セガプライズ ディズニー『塔の上のラプンツェル』 プレミアム巾着バニティポーチ

登場時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約17×17×23cm

種類:全3種(パープル、パスカル、ランタン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』デザインの巾着バニティポーチがセガプライズに登場。

ディズニープリンセス「ラプンツェル」の印象的なシーンや作中に登場するモチーフを表現した全3種類が展開されます。

簡単に開け閉めできてしっかり収納でき、飾っても楽しいポーチです☆

パープル

幻想的な船のシーンをイメージしたパープル。

ゴンドラに乗る「ラプンツェル」と「フリン・ライダ−」、空に浮かぶランタンがレイアウトされています。

パスカル

「ラプンツェル」の親友「パスカル」のお顔を大胆にデザイン。

「パスカル」の特徴的なグリーンの体と大きな瞳が表現されています。

ランタン

王家の太陽の紋章を大きくあしらった巾着バニティポーチ。

淡いイエローを基調にした、作中に登場したランタンを彷彿とさせるデザインです☆

『塔の上のラプンツェル』に登場するモチーフやキャラクター、印象的なシーンをデザインした巾着型のバニティポーチ。

セガプライズの『塔の上のラプンツェル』 プレミアム巾着バニティポーチは、2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

