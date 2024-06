ブンバイオレットも関西初見参！クールジャパンパーク大阪「爆上戦隊ブンブンジャー」スペシャルステージ

クールジャパンパーク大阪 WWホールにて、「爆上戦隊ブンブンジャー」のスペシャルステージを開催します。

クールジャパンパーク大阪 「爆上戦隊ブンブンジャー」スペシャルステージ

■開催日時 2024年8月3日(土) 開演:(1)10時〜(2)12時30分〜(3)15時〜

※開場は各公演の30分前

■会場 クールジャパンパーク大阪 WWホール

〒540-0002 大阪市中央区大阪城3-6

※地下鉄中央線 森ノ宮駅1番出口より徒歩約5分

JR環状線 大阪城公園駅より徒歩約6分

2024年の夏はみんなで爆上げだ!!現在テレビ朝日系列で絶賛放送中の「爆上戦隊ブンブンジャー」がクールジャパンパーク大阪に登場!

6人目の戦士 ブンバイオレットも関西初見参!

ブンブンジャーが「ブンブンチェンジ」でかっこよく戦う、バクアゲなスペシャルステージです。

今回は吉本新喜劇の島田珠代さん、佐藤太一郎さんをスペシャルゲストに迎え、アクションあり!お笑いあり!のスペシャルコラボが実現!敵か!?味方か!?混ぜるなキケン!!完全オリジナルストーリーでテレビや映画とは一味も二味も違ったブンブンジャーの活躍が目の前で繰り広げられます。

音や光などホールライブならではの演出、そして迫力のアクションの連続で子供達だけでなく、お父さん、お母さんも楽しめること間違いなしです!

各回公演終了後にブンブンジャーとのハイタッチ会を開催。

※指定グッズの購入が必要です

会場ロビーではブンブンジャーのオリジナルグッズも販売。

スペシャルゲスト

ブンバイオレット

■チケット 6月8日(土)10:00〜販売中!

チケットぴあ Pコード:653-496

・セブン・イレブン 店内設置のマルチコピー機で販売

・インターネット 二次元コードを読み取り

ローソンチケット Lコード:54017

イープラス

http://eplus.jp

【前売券】全席指定3,500円(税込) ※当日券は+500円

※2歳以上はチケットが必要です

※1歳以下のお子様は保護者1名につきお子さま1名まで膝上鑑賞無料

※小学生以下保護者要同伴

