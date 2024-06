水道修理費用トラブルの注意喚起！SAFELY「ぼったくり被害者の声」

SAFELYは、修理費用を不当に請求された方を対象としたインタビューの募集再開を発表しました。

SAFELY「ぼったくり被害者の声」インタビュー募集再開

SAFELYは、修理費用を不当に請求された方を対象としたインタビューの募集再開を発表。

▼インタビュー概要&応募サイト:

あなたのぼったくり体験を聞かせてください

■水道修理のセーフリーについて■

昨今、水回り修理事業者による、悪質なぼったくりが多発しマスメディアでも度々取り上げられています。

水道修理のセーフリーは、口コミや料金等が比較でき、トラブル下であっても安心して水道事業者を選ぶことができるサイトです。

厳しい審査を通過した優良な水道事業者だけを掲載していることに加えて、

・独自評価のランキング

・利用したユーザーの口コミ評価(画像付きの口コミ)

・トラブルの症状毎の料金

上記の条件などで、比較・検討がスムーズにできるようになっています。

【インタビュー実施の背景】

水道トラブルの被害は2020年を境に、急激に増えている状況です。

国民生活センターのデータによると、5年前にあたる2017年は、832件の相談件数だったのに対し、2021年は2675件と約3.2倍に増えています。

消費者側も安全にサービスを受けられないという悩みがある一方で、長年変わらずに水道の緊急対応に従事している優良企業や、地域の水道事業者にも疑いの目が向けられ、大きな打撃を受けています。

同社としても悪質な手口の実態をつかむことができ、契約していただいている優良事業者様にも協力をいただきながら、注意喚起を行ってきました。

こういった情報発信をさらに継続的に行うことで「消費者への理解促進」、「ぼったくり業者へのけん制」がされるものと感じ、今回のインタビュー募集の再実施を行う運びとなりました。

インタビュー応募条件

下記3点のすべての条件を満たす方が対象となります。

1. 直近2年間(2020年1月〜現在まで)で、20万円以上の不当な請求をされ、支払いまで行った方

2. 修理対応をしたことが証明できる明細(領収書、振り込み履歴等)を所持している方

3. 対面形式でのインタビューにご対応いただける方(オンライン形式でも可能)

※そのほか注意事項

・ご応募を多数いただけた場合は、インタビューさせていただく方を厳選させていただく場合があります。

・インタビュー実施までのやり取りにつきましては、電話・メール等でご連絡させていただきます。

やり取りがスムーズに行えない場合、対象外とさせていただく場合があります。

