ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、すっぽりとかぶせられて横から見てもすっきりな、ミッキーモチーフデザイン「綿素材を使ったソフトパイルのボックスシーツ型敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」綿素材を使ったソフトパイルのボックスシーツ型敷きパッド

© Disney

タイプと価格:【シングル】4,990円(税込)、【セミダブル】5,990円(税込)、【ダブル】7,990円(税込)

対応マットレス厚み:約20cmまで

※約21cm以上のマットレスの場合は、シーツが外れる可能性があります

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

すっきりした見た目に仕上げられた、ミッキーモチーフデザインの敷きパッド。

ソフトパイル素材の敷きパッドとボックスシーツの一体型です!

厚みのあるキルト仕上げなので、マットに汗が移るのを防止してくれます。

© Disney

カラーはかわいらしい雰囲気の「ピンク系」と、

© Disney

水色とブラウンの模様がアクセントになった「アイボリー系」の2色展開です。

© Disney

それぞれ小ぶりなデザインのミッキーモチーフとドットの総柄仕様。

シンプルテイストなミッキーモチーフが寝室を楽しく演出してくれます。

© Disney

生地は、お子さんにも安心なパイル部分が綿素材のやさしい肌ざわり。

洗濯時の着脱が簡単で、寝返りをうってもズレにくいのが魅力的です。

1年中快適に使え、家族でお揃いにしてもおしゃれな敷きパッド。

すっぽりとかぶせられて横から見てもすっきりな「綿素材を使ったソフトパイルのボックスシーツ型敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

