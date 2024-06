【6月発売】もうチェックした？今月買うべき編集部オススメPS5、PS4＆Switch新作ゲーム9選！

⇒【2024】Steam絶対オススメ名作ゲーム101選!

⇒【2024】PS5オススメタイトル54選!2024年4月発売の新作から名作までタイトルをチェック!

⇒【2024】Switch絶対オススメ105選!4月発売最新作から名作まで厳選して紹介!

項目東方スペルカーニバルモンスターハンター ストーリーズラスティッド・モスアルカナ・アルケミア真・女神転生V VengeanceRIZAP for Nintendo Switch 〜体感♪リズムトレーニング〜スーパーモンキーボール バナナランブルルイージマンション 2 HDのらねこものがたり ねこねこEdition対応機種:PS5/PS4/Switch発売日:2024/6/6ジャンル:RPG価格:8,580円(税込)メーカー:アイデアファクトリー

サークル「上海アリス幻樂団」が手がけた弾幕系シューティングゲーム「東方Project」を原作にした二次創作タイトル。互いの持つスペルカードを奪い合う「符闘祭」を突如始めた八雲紫の真意を巡るため、博麗霊夢はスペルカード争奪戦に参加する。本作は弾幕シューティングと戦術が重要なタクティカルRPGを掛け合わせたシステムを採用。豊富なステージギミックや絶え間なく変化する弾幕にうまく対応できるかが勝利のカギとなる。

対応機種: Switch /PS4/Steam発売日:2024/6/14ジャンル:RPG価格:パッケージ版(Nintendo Switchのみ) 3,289円(税込)ダウンロード版 2,990円(税込)メーカー:カプコン

2016年にニンテンドー3DS向けに発売された「モンスターハンター ストーリーズ」のリマスター作品。モンスターを育てて共存する「ライダー」として成長を重ねた主人公が、モンスターを狩り、生を営むハンターたちがいる外の世界に旅立ち、やがてモンスターを狂暴化させる「黒の凶気」や、ライダーの起源が記された「レダンの伝説」の真実などに向き合っていく。従来の「モンスターハンター」シリーズとは一線を画すコマンドバトルが特徴で、3すくみの相性を考えたうえで、パワー、スピード、テクニックのコマンドやオトモンへの指示、スキルコマンドを駆使してバトルする。

リマスターに当たり、本作は日本語と英語ボイスを新たに収録。さらにデザインアートやBGMを視聴できるミュージアム機能などを追加しており、より本作の世界観を楽しめるようになっている。

©faxdoc, happysquared, sunnydaze All Rights Reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.