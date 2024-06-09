ドーノックがベルモントS優勝、サラトガ競馬場でのレース制す
【AFP＝時事】米国競馬のG1レース、第156回ベルモント・ステークス（156th Belmont Stakes、3歳、ダート約2000メートル）が8日、ニューヨーク州サラトガスプリングス（Saratoga Springs）のサラトガ競馬場（Saratoga Race Course）で開催され、ルイス・サエス（Luis Saez）騎手騎乗のドーノック（Dornoch）が優勝した。
今年のベルモント・ステークスは通常と異なり、例年の会場のベルモントパーク競馬場（Belmont Park）が改修中のためサラトガ競馬場で行われ、距離も2400メートルから2000メートルに短縮された。
ドーノックはホームストレートでのマインドフレーム（Mindframe）の追い上げをしのいで今季の米クラシック3冠最後のレースを制した。ケンタッキーダービー（150th Kentucky Derby、3歳、ダート約2000メートル）準優勝のシエラレオーネ（Sierra Leone）が3着に入った。
ダニー・ガーガン（Danny Gargan）調教師は3冠初優勝。サエス騎手はエッセンシャルクオリティ（Essential Quality）に騎乗した2021年に続いてベルモント・ステークス2勝目を挙げた。
クラシック3冠すべてで別の馬が優勝するのは、これで6年連続となる。
レース前にはケンタッキーダービーを制したミスティックダン（Mystik Dan）とプリークネス・ステークス（149th Preakness Stakes、3歳、ダート約1900メートル）を制したシーズザグレイ（Seize the Grey）の対決が注目を集めていたが、シーズザグレイが内ラチ際から一時先頭に立った中で、抜け出したドーノックが最後まで追い上げを許さずに快勝を収めた。
【翻訳編集】AFPBB News
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ドーノックはホームストレートでのマインドフレーム（Mindframe）の追い上げをしのいで今季の米クラシック3冠最後のレースを制した。ケンタッキーダービー（150th Kentucky Derby、3歳、ダート約2000メートル）準優勝のシエラレオーネ（Sierra Leone）が3着に入った。
ダニー・ガーガン（Danny Gargan）調教師は3冠初優勝。サエス騎手はエッセンシャルクオリティ（Essential Quality）に騎乗した2021年に続いてベルモント・ステークス2勝目を挙げた。
クラシック3冠すべてで別の馬が優勝するのは、これで6年連続となる。
レース前にはケンタッキーダービーを制したミスティックダン（Mystik Dan）とプリークネス・ステークス（149th Preakness Stakes、3歳、ダート約1900メートル）を制したシーズザグレイ（Seize the Grey）の対決が注目を集めていたが、シーズザグレイが内ラチ際から一時先頭に立った中で、抜け出したドーノックが最後まで追い上げを許さずに快勝を収めた。
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