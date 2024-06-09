¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç04¡Û¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê Ì±Êü¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤Îà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£á¤È¥ª¥Õ¤Îà¥Ê¥Þ»äÉþ»Ñá
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç04Ç¯£¶·î£´Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ö¸ÅÀ¥³¨Î¤¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ç¥£¡Ù¤ò¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ñ¡¼¥Ä»£¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ËÜ»ï¤¬¡Ç03Ç¯£··î18Æü¹æ¤ÇÊó¤¸¤¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á´ÆÆÄ¡¦ÃìÃ«¹¬°ì»á¤È¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ´¹ñ¶è¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¤³¤ÈÅö»þNHK»³·Á¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¸ÅÀ¥³¨Î¤¡££³·î¤ÇNHK¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤â·è¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÌ±Êü¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤È¤½¤Î¸å¤Îà¥Ê¥Þ»äÉþ»Ñá¤ò¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤À¡£¡Ê°Ê²¼¡Ô ¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø¥¦¥ë¥ë¥ó¡Ù¤Ë½Ð¤¿¡×
¡Ç04Ç¯£µ·î14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸µNHK»³·Á¤Î¸ÅÀ¥³¨Î¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÊÅö»þ26¡Ë¤ÎÌ±Êü¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÈà½÷¤Îà¥Ê¥Þ»Ñá¤òÇÒ¤ó¤Ç¤¤¿ËÜ»ï¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶áµ÷Î¥¤Ç¥Þ¥¸¥Þ¥¸¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ôµ×ÊÆ¹¨¤â½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤È·ÀÌó¤·¡¢ºÇ½é¤Î¤ª»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¼èºà¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Èà½÷¡¢½ãÇò¥¹¡¼¥Ä¤Ç¶»¸µ¤ä¥¯¥Ó¥ì¤Ï±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö95cmG¥«¥Ã¥×¡×¡Ê¿äÄê¡Ë¤ÎàÀ¹¤ê¾å¤¬¤êá¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬ËÜÅö¤Î¥Ð¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ï¡© ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ¼«Í³¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£100Ñ¡© ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡× ¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡£²ñ¸«¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤è¤ê¤â¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¤Ë¼ÁÌä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç ¡Ø¥¦¥ë¥ë¥ó¡Ù¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤´µ¡·ù¥Ê¥Ê¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Õ
¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£²ñ¸«¸å¤Ïµç¶þ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö&¥¸¡¼¥ó¥º¤ËÃåÂØ¤¨¡¢»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤ÈÌë¤ÎÀÖºä¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÏÂ¿©Å¹¤Ç¤Î¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¤ª¼ò¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¾åµ¡·ù¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ç03Ç¯¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»°ÊÁ°¤«¤é¡¢°ìÉô¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¹¥¤¤«¤é¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¤Î°¦¾Î¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÀ¥¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°¦¾Î¤òÈà½÷¤Ï¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¶»¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÊõÊª¤Ç¤¹¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤¦26ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£ÊóÆ»¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¡Ç06Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¯¤«¤»¤ë¡£Åö½é¤è¤ê¤â¤¯¤À¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¥Í¥¿¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ç11Ç¯£¸·î¤Ë£¸ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï£±»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÀ¥¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Î¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ç04Ç¯Åö»þ¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ç¤³¤½¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤Ï¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶á¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¹Ö±é¤Î¤È¤¤Ëà¤Ä¤«¤ßá¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡£