NEO BRILLIANCEは、「アッシュミュエクリームマジック」のパッケージを一新し、名前も「Corigris-コリグリ-」として生まれ変わります。

NEO BRILLIANCE「Corigris-コリグリ-」

プロジェクト名 :【累計1.3万本突破】肌の気になる所に塗って快適!爽快な塗り心地!全額返金保証付

クラウドファンディング実施期間:2024年6月7日(金)14時〜7月7日(日)18時

受付窓口 :「Makuake」

目標金額 :100,000円

返礼品 :全身用マッサージクリーム【Corigris】コリグリ商品1本

その他 :先着20本限定超早割価格として提供、さらに早割価格もあり。

NEO BRILLIANCEは、「アッシュミュエクリームマジック」のパッケージを一新し、名前も「Corigris-コリグリ-」として生まれ変わります!

今回「Makuake」にて先行予約を開始しました。

募集期間は2024年6月7日(金)から7月7日(日)です。

URL:

https://www.makuake.com/project/corigris/

「Corigris-コリグリ-」パッケージリニューアルの背景

従来品「アッシュミュエ クリームマジック」からより商品価値を伝わりやすくするため、スタイリッシュな外観に替え、より魅力的に魅せ、ユーザーが自信をもって持ち歩けるデザインにしました。

ファッションやトレンドに敏感な顧客層にとってもパッケージの重要性は高いと考え、若い方からお年寄りまでどなたでも使いやすい、覚えていただける“名前”と“パッケージ”に生まれ変わりました。

生活の中で気になる違和感を感じる時や、トレーニングや職場、外出中、旅行中など、いつでもどこでも手軽に使用できるため、使用頻度が増えることで、より効果を実感できる仕様になっています。

デザイン性が高まり、プレゼントや記念品にも最適なパッケージになりました。

「Corigris」コリグリとは

■全身用マッサージクリーム「Corigris-コリグリ-」

年々歳を重ねお悩みが増えてきた方々、また日々筋トレ、運動をされているあらゆる方々にも身体のホームケアとして利用いただけるクリームです。

NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)、グルコサミン、シャクヤクエキス、コンドロイチンをはじめ33種の成分を配合しています。

それらの成分を特許浸透技術「nano PDS」で角質層に届けます。

気になる違和感を爽快感へ!サッと塗るだけで簡単にケアできます。

通常 税込価格:3,500円

Makuake超早割価格先着20本限定

税込価格:3,500円→28%OFF 2,980円

先端浸透技術nano PDS

nano PDSとは

ナノ化された成分を油相で包み込むことで肌表面に塗布した際に皮脂膜と細胞間脂質との親和性を深め、ナノ化された成分が角質層で分散し浸透性が向上します。

NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)

アメリカで発見された話題の成分で、ビタミンB3の一種です。

ヒトやあらゆる生物に存在した体内で自然に生成されている物質ですが、年齢とともに減少し、様々な体調の変化に関連があると考えられています。

NMNはエイジングケア(年齢に応じたケア)が期待できる物質として注目を集めています。

NMNを補うことで潤いを保ち、若々しい印象の肌へ導くことができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 33種の成分配合全身マッサークジクリーム!NEO BRILLIANCE「Corigris-コリグリ-」 appeared first on Dtimes.