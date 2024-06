CAFE OHZANが、公式オンラインストア限定のギフトセットを2024年5月より販売中です。

CAFE OHZAN 公式オンラインストア限定「ギフトセット」

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZANが、公式オンラインストア限定のギフトセットを2024年5月より販売中!

お中元にも最適なチョコレートラスクの詰め合わせ。

クール便でお届けするため、暑い日でも安心です。

すべて個包装のお菓子で、内容量もたっぷり。

お中元はもちろん、差し入れやお手土産などにも最適です。

また、お持ち運びにおすすめなのが、CAFE OHZANオリジナルの保冷バッグ。

夏らしく爽やかなブルーを基調にしています。

ロイヤルブルーが鮮やかな、折り畳み式保冷バッグ

チョコレートを持ち運ぶシーン以外に、普段のお買い物にも使えます。

肩掛け可能な大きめサイズなので、たくさん詰め込んでも大丈夫。

また、小さく折りたためるため、使わない時はコンパクトに収納できる点もポイントのひとつ。

プレゼントにもおすすめです。

CAFE OHZAN公式オンラインストア

URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■ギフトセット カドーミニョン/Gift Set“cadeau mignon”

公式オンラインストア限定のギフトセットです。

見た目の華やかなCAFE OHZANのスティックラスク。

右側は二重底になっており、スティックラスクが計12本入っています。

既存の人気アイテムから選りすぐった12本は、すべて異なる味で、並べると彩りがとても華やか。

クロワッサンラスクも3個入れたことで、より可愛らしく、ボリューム感のあるセットになっています。

商品名 : カドーミニョン

価格 : 4,320円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年5月1日(水)

■CAFE OHZANオリジナル保冷バッグ

人気デザインの復刻版

ロイヤルブルーが鮮やかな保冷バッグ。

CAFE OHZANオリジナルのデザインです。

こちらのデザインは2022年に限定発売したもの。

公式オンラインストアでは1,375円(税込)、店舗では1,485円(税込)で販売中です。

※保冷材は付属しておりません。

※バッグの口は閉めてお使いください。

※直射日光を避けてのお持ち運びをお願いします。

商品名 : 保冷バッグ

サイズ : 展開時・縦395×横390cm×マチ120mm 肩ひもの長さ550mm

折り畳み時: 縦120×横150×厚さ30mm

価格 : 公式オンラインストア1,375円(税込) 店舗1,485円(税込)

発売日 : 2024年5月1日(水)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 公式オンラインストア限定チョコレートラスクの詰め合わせ!CAFE OHZAN「ギフトセット」 appeared first on Dtimes.