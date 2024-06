韓流トップスター、ソル・ギョング、ド・ギョンス、キム・ヒエ共演! 映画「神と共に」シリーズを手がけたキム・ヨンファ監督のSF超大作「THE MOON」が、ついにこの夏、日本に上陸!



【写真】宇宙服が超リアル 待望の「THE MOON」場面写真

本作には「ペパーミント・キャンディー」ほか、韓国映画界を代表するベテラン俳優ソル・ギョングをはじめ、アジア全土で絶大な人気を誇るK-POPグループ<EXO(エクソ)>のメインボーカルを務めるド・ギョンス(D.O.)が、「神と共に」に続きキム・ヨンファ監督作で兵役後初の映画出演を果たし、さらに大ヒットTVシリーズ「夫婦の世界」での熱演が記憶に新しい、キム・ヒエらが名を連ねている。そんな盤石の布陣で、ハリウッド超大作級の作品を完成させた。



今回本作初の本編映像が到着! 映像の内容は、ニュース番組の特集企画となり、月面着陸を目指す有人ロケット・ウリ号が、無事に発射成功する様子を、全世界にレポートしている内容となっている。



映像冒頭では、ウリ号のクルーに選ばれた3人の宇宙飛行士を順番に紹介。妊娠中の妻を地球に残し、月面着陸を目指す船長イ・サンウォン(キム・レウォン扮)、息子からもらったゴリラのぬいぐるみとともに、宇宙船に搭乗したチョ・ユンジョン(イ・イギョン扮)、新人宇宙飛行士のファン・ソヌ(ド・ギョンス扮)だ。



ソヌは「UDT(海軍特殊戦戦団)で訓練を積みましたが、今は新人宇宙飛行士なので、経験豊富な先輩と任務を全うして、ナレ号の犠牲を無駄にしません」と語る。ソヌの表情からは、5年前に起きた有人ロケット・ナレ号の爆発事故で亡くなった、クルーの無念を晴らしたいという強い決心が伺えた。



続いて、宇宙飛行士訓練に挑む様子が映し出される。宇宙酔いに近い感覚を再現する、回転椅子に挑む様子から、無重力訓練中にジェット機内でバスケットボールに挑む姿、重さ約120kgの宇宙服を着用したままプールに沈み、船外活動を再現する訓練など、ド・ギョンス達が実際に体験。アポロ計画以来、55年ぶりに人類が月に上陸するという快挙を成し遂げようとしている彼らに向けて、世界中が注目していることが分かる、ドキドキ感あふれる本編映像だ。



本作のメガホンを取るキム・ヨンファ監督は、未知の宇宙に命を吹き込むため、7カ月以上を費やしたと話す。「多くのSF大作と肩を並べられるほど、韓国の映画制作における技術は成長しました。技術面はもちろん、ドラマとしても満足させることができる作品を作りたかったんです。ディテールをひとつひとつ検証しても、映画と現実の間に違和感がないと思います」と、「THE MOON」の完成度に自信を見せた。



「THE MOON」

2024年7月5日(金)新宿バルト9ほか 全国ロードショー



監督:キム・ヨンファ 出演:ソル・ギョング、ド・ギョンス、キム・ヒエ

2023年|韓国|韓国語・英語|129分|カラー|ビスタ|5.1ch|原題:더 문|字幕翻訳:根本理恵|字幕監修:柳川孝二|映倫:G|配給:クロックワークス

© 2023 CJ ENM Co., Ltd., CJ ENM STUDIOS, BLAAD STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED



(よろず~ニュース編集部)